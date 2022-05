Page replica a Belarra que si quiere nuevo modelo de residencias lo haga "predicando y dando trigo": "Lo demás es humo"

GUADALAJARA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido nuevamente al modelo de residencias de mayores que quiere imponer la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de forma muy clara le ha manifestado que, si bien "es bueno" pensar en evolucionar en los servicios públicos, hay que hacerlo con financiación, es decir, "predicando y dando trigo", porque lo demás es "humo, el cuento de la lechera".

"Le digo con mucha claridad que estamos muy baqueteados. Llevamos cuarenta años de celebración de la Comunidad Autónoma y ya no somos ingenuos. La ingenuidad ya se ha acabado. O hay dinero, o hay trigo, o predicar queda en humo", ha señalado el presidente durante la presentación del Plan Funcional del Hospital Universitario de Guadalajara.

Para García-Page "está muy bien pensar en un modelo ideal en el que realmente se triplique el coste de la plaza para cualquier persona mayor" pero exige con mucha claridad que lo que se piense a futuro, primero se financie, porque, si no es así, "es el cuento de la lechera".

Y esta es también la instrucción que el presidente ha dado a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien hoy asiste a una reunión sobre el modelo de residencias. "Yo ya había perdido la esperanza de que algunos ministros lo hicieran, pero se ha ido con una instrucción muy precisa, independientemente de lo que digan otras autonomías", ha indicado.

"EL QUE INVITE, PAGA"

"Ya está bien de que el Estado muchas veces invite pero no pague. Lo sensato es que el que invite paga; sobre todo si lo queremos hacer sostenible. Ya nos han engañado muchas veces o lo han intentado.Para el jefe del Ejecutivo autonómico, esta "no es una cuestión ni del PSOE ni del PP y menos aún de Podemos, formación de la que es la ministra que está dirigiendo. Espero que esta vez esté en la reunión, que no siempre es así", le ha criticado.

En este sentido, García-Page ha incidido en que España puede y debe plantearse un nuevo modelo residencial de hasta "ocho estrellas" pero "hay que hacerlo predicando y dando trigo". Además, para el jefe del Ejecutivo, lo que no se puede hacer es "utilizar el pretexto del COVID para criminalizar al sistema de residencias".