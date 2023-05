Page, ante Sánchez: "Yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina"

"Conmigo no hay trampa ni cartón. Siempre he puesto, pongo y pondré los intereses de C-LM por encima de mi partido y de todos", afirma

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la Presidencia, Emiliano García-Page, ha defendido este domingo que en sus opiniones ejerce "la libertad de conciencia" en contra de los privilegios y ha avisado: "Yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina".

Lo ha hecho ante el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de campaña que han compartido en La Central de Puertollano (Ciudad Real), a propósito de la inclusión en las listas de Bildu de condenados de ETA.

"A mí me verán siempre en una lucha contra todo tipo de privilegios", ha destacado, convencido de que cuando algunos en España, en referencia a los independentistas, "buscan arrimar el ascua a su sardina" para que no todos tengan lo mismo, él siempre levantará "la voz".

"Y si esos independentistas, además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo. Yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina", ha subrayado el socialista.

LOS INTERESES DE C-LM POR ENCIMA DE TODO

García-Page ha remarcado su autonomía y su defensa de esta tierra "por encima de cualquier cosa". "Quiero que quede muy claro cuando vayan a votar que conmigo no hay trampa ni cartón", ha declarado.

"Siempre he puesto, pongo y pondré los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los de mi partido y de todos los partidos juntos", ha aclarado "para que nadie se engañe", durante un multitudinario acto en el pabellón La Central de Puertollano --unas 1.800 personas se han dado cita y muchas de ellas lo han seguido desde el exterior--, donde además de Pedro Sánchez ha participado el candidato a la Alcaldía, Adolfo Muñiz, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

García-Page ha recordado que el presidente del Gobierno ya le ha escuchado "en alguna otra ocasión" este argumento, reseñando que "aquí se aprende a entregarse a los intereses de la gente, de la tierra", algo en lo que, ha subrayado, "no me va a dar lecciones nadie".

APOYO A HYBNUM STEEL

Emiliano García-Page ha avisado a Pedro Sánchez de que en Puertollano "hay muchas cuestiones que nos interesan" y de que le importa que, como presidente del Gobierno central, "algunas las empujemos con mucho detalle", refiriéndose --sin citarla-- a Hybnum Steel, que quiere instalarse en la ciudad minera y a la que se le están facilitando "terrenos y ayudas" para ello.

Así, ha pedido a Sánchez, "por favor", que esta empresa sea "de las primeras" en recibir apoyo de los fondos europeos "para que sea una realidad". "Se lo merecen porque es un proyecto que merece la pena", pues supone una "ocasión brillante" que esta nueva fábrica vinculada a las nuevas energías se instale en Puertollano y la ciudad pueda "volver a recuperar esa capitalidad industrial" además de "empezar a pensar, a soñar y realizar importantes logros".

En este contexto, el candidato socialista ha declarado que aquí se apuesta "muy claramente" por las comunicaciones aunque "nos falta todavía, y hay que completar" la conexión con el Mediterráneo y el Atlántico a través de la autovía a Lisboa, en referencia a la opción sur de la autovía Mérida-Ciudad Real a su paso por Almadén y Puertollano. García-Page también ha destacado que las obras del "maravilloso hospital" de Puertollano "van más rápido de lo previsto" y "va a quedar muy bonito el proyecto".

A continuación, ha lamentado que en este mismo lugar, durante un Congreso del PP regional, su contrincante en ese partido, Paco Núñez, dijese que "no hay socialista bueno", para destacar que desde muy pequeño tiene "asentados valores y principios" que no cambia "de cualquier manera" y subrayando que la "diferencia enorme" es que él puede "decir con tranquilidad" que quiere ser presidente "de los que me voten y de los que no".

Finalmente, ha augurado que esta campaña "va a terminar francamente bien" porque nota "un ambiente espectacular y muchísima gente enchufada con el proyecto" que el PSOE representa en esta tierra, recalcado que estas son "unas elecciones para hablar de nosotros", en las que "están en juego" los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma.

García-Page ha asegurado que su Gobierno ha cumplido cuando prometió "hacer lo contrario que Cospedal", pidiendo el apoyo los próximos cuatro años para "terminar la faena, rematar y recuperar todo lo que destrozaron".

Pedro Sánchez, de su lado, ha valorado posteriormente que García-Page sea un presidente "comprometido con su tierra". "Podemos cambiar para bien Puertollano, Castilla-La Mancha y España", reindustrializando tanto esta Comunidad Autónoma como el país, ha reseñado Sánchez.

"Hemos puesto a Puertollano en el mapa y va a contar con el despliegue del hidrógeno verde, desde España a toda Europa", se ha comprometido el presidente del Ejecutivo central a propósito de la petición previa del socialista castellanomanchego.

VOLVER A FORJAR "LA TRIPLE ALIANZA"

De igual modo, durante su intervención, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno ha pedido el voto para el PSOE a fin de "volver a forjar la triple alianza" que protagonizan Pedro Sánchez en el Gobierno de España, García-Page en el de Castilla-La Mancha y Adolfo Muñiz en la Alcaldía de Puertollano, y que permite alcanzar hitos colectivos y "anclar su futuro".

La que fuera alcaldesa de la ciudad minera, tras agradecer a Sánchez y García-Page que "siempre han estado con Puertollano", se ha arrogado los avances que han transformado y mejorado la ciudad, pues ha defendido que el PSOE ha sido el partido que ha materializado sus anhelos y sueños.

Así, tras destacar que tanto los gobiernos central como regional han peleado por poner a Puertollano en el mapa del hidrógeno verde, ha criticado que fue el PP, con su cambio de política energética materializado por Mariano Rajoy, el que provocó el cierre de dos industrias con más de 2.000 trabajadores, "2.000 familias jóvenes que se quedaron en la calle".

"No nos podemos permitir cuatro años de parones. Hay que consolidar nuestro futuro, que se consolida con esta alianza, que está permitiendo que Puertollano sea ejemplo de producción industrial en base al hidrógeno verde", ha insistido Rodríguez, que ha terminado concluyendo que el PSOE es el partido que está liderando grandes cambios en España, frente a "los cenizos que todo lo ven negro y no tienen entusiasmo ni ilusión".