Page tiende mano a todos los partidos tras una victoria "contra mucha adversidad": "Voy a ser presidente de todos"

Asegura el rumbo de todos los proyectos en marcha, gobierne quien gobierne en cada territorio, y pide a todos que estén "muy tranquilos"

TOLEDO, 29 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha y presidente regional durante las dos últimas legislaturas, Emiliano García-Page, ha dado las gracias por el apoyo obtenido para seguir gobernando la región pese a que la victoria se ha producido "contra mucha adversidad" y ha tendido esta madrugada su mano "a todos los partidos, empresarios, sindicatos", a quienes resulten electos y finalmente proclamados alcaldes y presidentes de Diputación. "He sido y voy a ser presidente de todos y de todas", ha presumido.

"Gracias de todo corazón, estoy enormemente emocionado, muy emocionado por ver que el trabajo de tanta y tanta gente, al final, ha tenido su reconocimiento. Gracias de corazón a todos los que me habéis apoyado y por supuesto a todos los que me han votado", ha comenzado su intervención rayando las 1.30 horas de este lunes.

Ha admitido que la gente ha votado por el proyecto que encabeza aunque también es "muy evidente", ha reconocido, que el resultado "nos está diciendo que hay que seguir dialogando, pactando y escuchando", algo que, ha reconocido, no le "pilla de sorpresa".

"Sabíamos que no íbamos a tener con quién pactar y ha sido exactamente así. Hemos tenido que ganar por nuestra exclusiva fuerza, por la gestión", ha detallado, antes de resaltar la labor de su "magnífico Gobierno, que ha trabajado por toda la región y se ha dejado la piel como el presidente".

Ha valorado un resultado que aporta la mayoría suficiente "como para poder garantizar estabilidad", la misma que ha venido pidiendo a la región durante esta campaña electoral, "para que podamos afrontar lo que venga con seguridad y desde luego reafirmarnos en nuestros principios y nuestra forma de gobernar".

Sí ha confesado García-Page que se ha quedado "muy sorprendido de muchos resultados" --el PSOE ha perdido seis de las siete alcaldías más importantes de la región--; "pero aquí voy a estar", ha continuado, presumiendo de que su mano "va a seguir con todos".

De hecho, una de las primeras cosas que ha subrayado, además de celebrar el resultado logrado en la Comunidad Autónoma, "aunque el viento venía muy hostil", ha sido que la región "ha ganado" porque "no va a cambiar el rumbo" de la misma "ni el de todos los proyectos en marcha, gobierne quien gobierne en los territorios" pues "van a salir todos adelante".

"Si cabe pretendo gobernar todavía más escuchando, pactando, con una enorme humildad, no soy quién para dar lecciones ni dar consejos, solo sé que nos hemos dejado la piel", ha manifestado.

García-Page, que ha brindado el resultado "a toda la región", también lo ha hecho "desde lo más hondo" a sus hijos y a sus padres que ya no están. "No sé si hubieran soportado la emoción de este día y el vértigo de la noche", aunque ha admitido que, aunque el resultado hubiera sido otro distinto. "Estarían igualmente orgullosos y eso me da mucha fuerza".

CELEBRAR POR TODOS LOS SOCIALISTAS DE ESPAÑA

"Hubieran visto no solo a un presidente sino a un partido como el PSOE no proferir ningún insulto, ni una sola ofensa, ninguna amenaza, un partido que ha jugado limpiamente para ganar estas elecciones", por lo que ha invitado a todas las personas que le han acompañado en este acto a "celebrar esta noche, porque hemos ganado limpiamente, muy limpiamente y muy claramente".

También ha pedido a todos los presentes que celebren esta victoria "bien". "En vuestra celebración se van a ver recogidos muchos socialistas en esta tierra y en el resto de España, lo tenemos que celebrar por nosotros, por todos ellos y por la tierra con la que he contraído un compromiso vital mucho mayor que el que tenía", mostrándose "absolutamente comprometido".

"Me va a tener toda la región", ha resaltado, mostrándose dispuesto a "buscar puntos de acuerdo" con los ciudadanos, los distintos responsables, los alcaldes y los presidentes de diputación, a fin de "que esta tierra remonte lo que tiene difícil y corra más deprisa que otras regiones". A su juicio, es "momento de apretar el acelerador" en todas las políticas, recalcando que gobernará para todos.

Finalmente, se ha dirigido "a los que piensan que serán cuatro años difíciles" para avisarles de que a él cuanto más difícil se lo han puesto "más deprisa" ha subido, de manera que buscará "complicidades" y "alianzas" en todos los sectores sociales, de autónomos, empresarios, trabajadores, agricultores, ganaderos, sanitarios y educadores.

"A toda la región le digo que, por favor, celebren que los próximos cuatro años van a ser en positivo, de crecimiento y con un alma todavía más grande que el que hemos exhibido. Que estén muy tranquilos", ha aseverado.

CANDIDATO TALISMÁN

El secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que el PSOE ha obtenido un "excelente resultado" pese a la campaña "sucia" que han tenido por parte del PP.

"Hemos subido en porcentaje de votos", ha dicho siendo este PSOE el que más porcentaje de votos ha logrado en toda España con un 45%. García-Page, ha destacado, "ha sido un candidato talismán para el PSOE". "Tenemos mayoría abosluta, ahora vamos a gobernar para todos", ha finalizado.