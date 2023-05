Page urge a movilizarse para lograr "mayoría completa" y se pregunta por qué PP no presume de sus años de gobierno

GUADALAJARA, 21 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano Garc√≠a-Page, se ha mostrado convencido de que tiene "el apoyo de la inmensa mayor√≠a" de la gente de cara a las elecciones del d√≠a 28, pero ha admitido que necesita "que la mayor√≠a sea una mayor√≠a, una mayor√≠a completa", dirigi√©ndose a la gente "que tiene dudas" para aseverar que "en este carril solo cabemos dos alternativas: o Page al frente del PSOE o N√ļ√Īez con Vox".

En un acto p√ļblico en el CMI Eduardo Guiti√°n de Guadalajara, junto con el alcalde y candidato a la reelecci√≥n, Alberto Rojo, y en el que ha intervenido el secretario general del PSOE en la provincia, Pablo Bellido; el socialista ha vuelto a llamar al voto √ļtil para rese√Īar que el voto que no va "a una candidatura con posibilidad, o el que se queda en casa" al final acaba contando "para los otros".

En este punto, se ha preguntado por qu√© en el PP y su candidato la Presidencia regional, Paco N√ļ√Īez, "no presumen de los cuatro a√Īos que parecen que no han existido", en referencia al gobierno de Mar√≠a Dolores de Cospedal en la Comunidad Aut√≥noma, considerando que no lo hacen "por la misma raz√≥n que en esta ciudad --en alusi√≥n a Guadalajara-- mucha gente del PP piensa que es suya" y "que por naturaleza" la gente "tiene que nacer con el carn√© del PP".

El socialista ha cuestionado la "deriva" de sus adversarios, que en vez de "plantearse que hay que defender a esta tierra" se dedican a intentar desmoralizarle, pero ha avisado de que a él no va a quitarle la moral "quien no la ha tenido nunca".

"A los dirigentes del Partido Popular a√ļn les queda mucho camino por recorrer para estar en la media de la gente que les vota", ha argumentado Garc√≠a-Page, considerando que "les queda mucho" porque se niega a creer que la mayor√≠a de la gente de esta tierra, incluso la que vota al PP, pueda compartir lo que los 'populares' est√°n planteando con los camiones en los que lo sit√ļan junto al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi.

"Me da cien 'pat√°s' que me saquen con Otegi", ha confesado, o que le pongan una foto diciendo que es "okupa". "En mi tierra me conoce todo el mundo, saben que yo no tengo nada con Otegi", ha declarado, a√Īadiendo que, si quieren ofenderle, que le pongan "en una valla con Cospedal".

"SER MODERADO TENDR√ćA QUE COTIZAR"

El candidato socialista ha vuelto a la carga con el mensaje de que su intenci√≥n es "hacer lo contrario que Cospedal" --una persona que "hund√≠a" a esta regi√≥n-- aseverando que √©l no se levanta por la ma√Īana viendo "a ver a qui√©n le meto el dedo en el ojo" y considerando que "ser moderado tendr√≠a que cotizar".

Garc√≠a-Page ha presumido de que √©l va "solito" en su autob√ļs electoral --"solito con mis mofletillos", ha bromeado--, mientras que entre todos los que van reflejados en el del Partido Popular, "falta el del Castilla y Le√≥n", cuando "lo que est√°n buscando es al vicepresidente de Vox", en relaci√≥n a Juan Garc√≠a-Gallardo, y pregunt√°ndose "por qu√© no lo ponen".

En Guadalajara, le ha asegurado a Rojo que a la ciudad no solo vendr√° una empresa puntera, monstr√°ndose convencido de que con su trabajo, el de la Diputaci√≥n y el de la Junta, "todo el pol√≠gono del Ruise√Īor, en unos cuantos a√Īos, se va a llenar de empresas".