Page ve "inasumibles" insultos a Vinicius y los rechaza en política tras encontrar mil videos del PP "ofendiendo"

CABANILLAS DEL CAMPO (GUADALAJARA), 24 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado este miércoles como "infumables" e "inasumibles" los ataques racistas vertidos contra el delantero del Real Madrid Vinicius Jr, considerando que ni en los deportes ni los políticos "ni en la política" hay "por qué asumir que somos la diana perfecta para todos los desahogos de los insultos y la adrenalina".

De este modo ha enlazado García-Page los "ataques" al futbolista de los que está hablando "medio mundo" con la actitud del Partido Popular hacia su persona durante la campaña electoral, para desvelar que ya han identificado "más de mil videos del PP manipulando, ofendiendo e insultando".

"¿Pero por qué no han hecho mil vídeos con propuestas en vez de mil videos manipulando mi imagen?, se ha cuestionado desde un acto en el Centro Social Polivalente de Cabanillas del Campo (Guadalajara), junto con el alcalde y candidato a la reelección, José García.

Allí, el socialista ha referido que lo ocurrido con Vinicius Jr "no tiene calificación" y ante ello "no se puede ser ambiguo", lamentando que haya gente que hace apología del racismo y gente "que lo alienta".

A su juicio, este país, además, "no es machista en general. La inmensa mayoría no lo somos", es por el contrario un país "que dona órganos como nadie en el planeta, que dona más sangre que nadie, que atiende y acoge".

Por ello, ha reprochado que haya gente que "alienta" el racismo y que donde antes había uno o dos "ahora hay grupos de gente que se organizan con esa intención, y hay que combatirla sin complejos de ningún tipo".

No obstante, ha opinado que también "sería razonable" decirle a la gente "que la política no tiene que ser un pimpampum permanente, un frentismo permanente, un insulto permanente". "Tampoco por ser yo político tengo que estar aguantando; en mi sueldo no va que me mezclen con Otegi, por Dios, que el día que yo me acostumbre me tendría que ir", ha expresado, indignado con que "engañen" con su persona y "manipulen vídeos".

"Ni el deporte, ni los deportistas deben acostumbrarse al paisaje del racismo ni los políticos tenemos por qué asumir que somos la diana perfecta para todos los desahogos de los insultos y la adrenalina".