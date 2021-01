Las palabras de dolor de Amor Romeira cuando se cumple un mes del fallecimiento de su madre, Mensi Medina

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El pasado 21 de diciembre, Amor Romeira despedía, destrozada, a su madre, Mensi Medina, que fallecía tras no poder superar un cáncer contra el que luchó con uñas y dientes. Un mes después, la artista ha querido recordar emocionada a la persona más importante de su vida y, fiel a su carácter, responder a aquellos que han cuestionado el dolor que siente tras esta terrible pérdida por el simple hecho de haber continuado con su rutina diaria.

A través de su cuenta de Instagram, y con una fotografía en la que aparece vestida completamente de negro - en clara referencia a las críticas de sus haters - Amor se ha abierto como nunca con una emocionante carta dedicada a Mensi. "Eterna Mamá. Hoy hace un mes que murió mi mamá @mensimedina ! Hoy hace un mes que a mi vida le falta un pedacito de alegría. Se me fue lo más grande que tenía en mi vida. La que todo me enseñó", comenzaba rota de dolor la artista, antes de aclarar que "me he visto juzgada por no mostrar un luto de dolor, ni mostrarme destrozada. Parece que si no me visto de negro, no lloro y no me encierro en mi casa, no estoy sufriendo la pérdida de mi madre". "¿Qué sabéis de cómo está mi corazón?", ha estallado la exgran hermana, confesando que "La lloro, le hablo, la siento. Ella está conmigo, y me sigue empujando a perseguir mis sueños, a cumplir mis metas. Siempre que me da un bajón, pienso en ella. En cómo me hablaría, y me diría: "Si lloras menos meas" jajajaja enga deja el drama y pa' lante. Que te queirooooooo xoxuaa!! .....jajaja parece que la estoy escuchando". Para terminar, la canaria ha querido agradecer a su progenitora todo lo que hizo por ella con un sencillo "gracias mamá por todo. Hoy, mañana y siempre".

Y es que Mensi siempre fue el gran apoyo de Amor y quien la empujó a cumplir sus sueños e ilusiones. Así, en su madre fue en quien encontró las fuerzas para dar los pasos más importantes de su vida y que la han convertido en la mujer que hoy conocemos, al animarla a luchar por ser artista, al no soltarle la mano al decidir cambiarse de sexo y al estar a su lado incondicionalmente en todo momento.