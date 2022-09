Palito Dominguín se pronuncia sobre la reconciliación de Miguel Bosé y Nacho Palau tras anunciar éste que padece cáncer

MADRID, 14 (CHANCE)

Triunfando y arrasando con su primera colección de arte digital, Palito Dominguín compagina la venta de NFT'S con el arte 'tangible' y tradicional y acaba de inaugurar en Madrid su primera exposición: "Mi gente", con dibujos en nogalina y acuarela sobre papel en los que retrata a diferentes personas de su entorno cercano, como a su madre, Lucía Dominguín, gran ausente en la inauguración porque se encuentra participando en 'Pesadilla en el paraíso'.

Una ocasión única en la que la sobrina de Miguel Bosé nos ha hablado no solo de su faceta artística sino también del estado de salud de Nacho Palau - con el que mantiene una estrecha relación y con el que ha estado recientemente - y del acercamiento que su tío y el exsuperviviente han tenido tras revelar éste que padece un cáncer pulmonar.

"Nacho está súper positivo, con ganas, con positividad de superarlo todo y como tiene que estar" confiesa, evitando entrar en detalles sobre la reciente 'reconciliación' del escultor y Miguel Bosé, que según fuentes cercanas se habría puesto en contacto con su expareja para darle ánimos y decirle que, en el caso de que le pasase algo, él se haría cargo de sus hijos. "Ahora mismo está en la familia súper bien, todos queremos positividad, alegría, ganas. Es una relación muy bonita" apunta Palito.

En un gran momento personal y "muy realizada" por los proyectos que acumula relacionados con el mundo del arte, la hija de Lucía Dominguín confiesa que no ha tenido tiempo de seguir tanto como le gustaría el paso de su madre por 'Pesadilla en el paraíso' - estaba inmersa en la preparación de la exposición - pero que, por lo que ha podido ver, "está en su salsa, súper divertida. La veo como es ella, creo que está dando lo que da siempre y la veo súper bien la verdad". "Ella vive en una granja y cuando me dijo lo de este reality le dije 'está hecho para ti'. Me dije'va a estar genial'" confiesa. Si quieres ver sus declaraciones al completo, ¡dale al play!