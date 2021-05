Palito, la gran sorpresa de 'Supervivientes', se despide de su pareja entre lágrimas

MADRID, 27 (CHANCE)

Si hay una concursante que nos ha conquistado el corazón en esta edición de 'Supervivientes 2021' esa es Palito, la hija de Lucía Dominguín que ha conseguido romper todos los esquemas y demostrar su naturalidad ante las cámaras. Lo cierto es que la del clan Bosé ha demostrado que está hecha de una pasta completamente diferente a su familia, siendo una de las participantes más sinceras y mas dulces que hemos visto durante este formato.

Durante esta semana hemos visto como Palito se deshacía con su pareja, Harry, en Honduras. Los dos juntos han disfrutado de unas horas con su novio y nos han hecho disfrutar viendo el gran amor que hay entre ellos, pero sobre todo por el respeto que hay como base en esta relación.

Eso sí, la despedida ha sido un mar de lágrimas porque la hija de Lucía Dominguín no quería decirle adiós y esta noche hemos visto un vídeo súper bonito mientras la concursante se emocionaba recordando esos momentos de complicidad con su otra mitad.

"No he llorado, pero me parece muy bonito que en la vida encuentres a gente que viva los sentimientos como vosotros, con esa verdad" le decía Jorge Javier Vázquez después de ver la gran relación que tiene Palito con Harry. Por su parte, Lucía ha asegurado que: "Lo que tienen es algo muy especial, son compañeros, se conocen desde hace mucho tiempo, han crecido juntos, Harry es más joven que Palito. Han pasado cosas muy fuertes juntos y han sabido superarlos".