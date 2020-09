Palito, hija de Lucía Dominguín, habla sobre su tío, Miguel Bosé: "Le quiero mucho"

MADRID, 12 (CHANCE)

Por primera vez, hemos hablado con Palito, la hija de Lucía Dominguín Bosé, quien ha demostrado con creces ser la artista renovada de esta familia que es una de las sagas más importantes de nuestro país. Una joven que derrocha elegancia por donde pisa y que nos ha hablado con la mano en el corazón sobre sus proyectos en la moda y sobre la relación con su tío, Miguel Bosé.

"Miguel vive a tomar por saco, me entero más por la prensa, más que nada porque vive lejos, como cualquier persona. Con mi tío, con un tío" nos ha confesado acerca de Miguel Bosé, y es que nos ha insistido en el que tiene un gran cariño hacia él: "Miguel es mi tío y le quiero mucho".

Palito ha desfilado en la Fashion Week de Madrid y nos ha confesado que la moda está entre una de sus pasiones, tanto es así que nota que se desenvuelve muy bien: "Yo creo que bien, no he oído nada malo de mí todavía, eso es bueno, pero lo disfruto muchísimo. Lo veo desde pequeña viendo a mi hermana desfilar y mira, me tocó la lotería y soy alta, delgada, dije 'me encantaría probar' porque lo que es la moda es arte y a mí el arte me encanta".

La hija de Lucía Dominguín tiene muy presente a su hermana Bimba Bosé y es que ha aprendido mucho de ella: "Sí, bueno, como ella no soy porque ella era única, como somos todos en realidad, pero lo que es inspiración de ella siempre de mucha gente, pero a ella la tengo siempre muy presente".