Palito se lanza desde el helicópetero y comienza oficialmente su aventura en 'Supervivientes'

MADRID, 19 (CHANCE)

Después de una semana más de complicada convivencia en el barco varado de Honduras, dos supervivientes más se enfrentan a la audiencia para ver quién se convierte en concursante de pleno derecho con el resto de compañeros que ya compiten en la isla. Durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' Carlos y Palito fueron elegidos por sus compañeros para pasar definitivamente a la isla por lo que ambos se subieron en el helicóptero para conocer cuál era la decisión de la audiencia.Finalmente los espectadores del programa decidieron que fuera Palito la que comenzara a vivir la aventura de 'Supervivientes' con todos los derechos. "No sé como me siento, gracias a la audiencia, de verdad, de corazón. Estoy pensando en mi madre que la echo mucho de menos y en mi padre también. Estoy pensando en toda mi familia, en toda la gente que me está apoyando de verdad" reconocía la joven segundos antes de lanzarse al agua desde el helicóptero.Al igual que la audiencia, también Melyssa, Alejandro Albalá y Canales Rivera deseaban que fuera ella la que comenzara a disfrutar de la experiencia con ellos porque creen que las habilidades de supervivencia de Carlos aún son muy necesarias en el barco varado.