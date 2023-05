Palladium Hotel Group gestionará su primer hotel en Estados Unidos, propiedad de Sandra Ortega

El establecimiento, que se abrirá en junio, era gestionado anteriormente por Room Mate

Palladium Hotel Group será la cadena hotelera encargada de gestionar el nuevo '45 Times Square Hotel', un establecimiento situado en pleno centro de Manhattan que es propiedad de la sociedad Ferrado Hotels, perteneciente al grupo Rosp Corunna, 'family office' de Sandra Ortega.

'45 Times Square Hotel' es la marca efímera que ha escogido el grupo hotelero para operar la propiedad, hasta que se produzca su reconversión en Only YOU Hotels, la marca premium con la que la hotelera se posiciona en destinos urbanos.

El hotel, que abrirá en junio de este año cuenta con un total de 139 habitaciones y se encuentra situado en una ubicación privilegiada en la ciudad de los rascacielos.

Esta nueva apertura supone un gran hito para Palladium Hotel Group ya que se trata del primer hotel que operará en Estados Unidos.

La hotelera presidida por Abel Matutes sigue consolidando de este modo la expansión internacional de su marca Only You. En la pasada feria turística Fitur ya anunció la apertura de un hotel de esta enseña en régimen de arrendamiento en Venecia para 2025 así como la apertura del Only You Hotel Sevilla, un activo que se encuentra actualmente en proceso de reforma integral para convertirse en un 5 estrellas.

Palladium también ha logrado comprometer importantes inversiones por parte de los propietarios de activos ya existentes para la reforma y renovación de hoteles en Europa y América. Dicho presupuesto asciende a 160 millones de euros para proyectos a ejecutar entre 2023 y 2024.

ANTERIOR HOTEL DE ROOM MATE.

Con este movimiento en Estados Unidos la compañía ibicenca se hace con este importante activo del brazo inversor de Sandra Ortega que anteriormente era explotado por la cadena Room Mate hasta la entrada de la compañía en concurso de acreedores.

Los otros dos establecimientos previamente explotados por la cadena de Kike Sarasola en Barcelona y Miami también pasaron a la gestión de otra hotelera en este caso Barceló Hotel Group.

Con ello los tres hoteles de Rosp Corunna habrían encontrado nuevos gestores para iniciar un nuevo rumbo a sus negocios.