Palladium Hotel Group lanza Palladium Cares, nueva identidad que engloba todos sus proyectos de RSC

Con tres focos de trabajo prioritarios: personas, comunidad y planeta

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Palladium Hotel Group ha presentado Palladium Cares, una nueva identidad bajo la que se engloban todos los proyectos en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del grupo hotelero ibicenco con la que busca reafirmar su compromiso con el medioambiente y la sociedad, que ha ido incrementado a lo largo de los últimos años.

Con el nacimiento de Palladium Cares se homogenizan y refuerzan los proyectos que la compañía lleva a cabo en Europa y América, articulando una estrategia de colaboraciones y acciones conjuntas con ONG locales y centros de capacitación profesional.

La hotelera presidida por Abel Matutes plantea así una estrategia integral que potencia todavía más su posicionamiento como "agente de cambio positivo" en el mundo turístico, diferenciando claramente tres verticales de acción estratégicos con un fuerte componente social.

"Palladium Cares es mucho más que una política de Responsabilidad Social Corporativa, es una estrategia integral de la compañía con la que queremos replicar las mejores prácticas sumando fuerzas", explicó el consejero delegado de Palladium Hotel Group quien presentó este martes en Madrid la nueva identidad junto a la directora de responsabilidad social de la compañía Gloria Juste.

MEJORAR LA VIDA DE LOS EMPLEADOS.

La primera de las verticales se centra en responsabilidad social interna y bajo el lema 'Our People' integrará acciones que buscarán mejorar la vida de los cerca de sus 13.000 empleados; en segundo lugar, la responsabilidad social externa llamada 'Our Community' trabajará la puesta en marcha de dos grandes proyectos que tendrán lugar en Europa y América con impacto real positivo en las comunidades donde operan; y, por último, la responsabilidad con el medio ambiente 'Our Planet' es un vertical que incorpora nuevas medidas en defensa del planeta y da continuidad a las ya existentes.

El consejero delegado de Palladium Hotel Group, Jesús Sobrino aseguró que Paladium Cares nace con el objetivo de consolidar el compromiso histórico de la compañía en materia de RSC, dando continuidad a los proyectos ya existentes, reforzándolos e impulsando otros nuevos.

"Nos enfocamos, en primer lugar, en nuestro equipo interno, para continuar impactando positivamente y, en paralelo, en nuestras comunidades y el entorno. Reconocemos en la labor social un elemento que cultiva y fortalece nuestro espíritu y la vinculación con nuestros colaboradores", explicó el directivo asegurando que es una cuestión de "actitud y de identidad".

Palladium Hotel Group, viene desarrollando a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, diversas acciones de Responsabilidad Social Corporativa en distintos ámbitos y, ahora, por medio de la iniciativa que engloba Palladium Cares da un paso más en este compromiso.

"Trabajamos la realidad de cada destino de manera diferente con una personalización absoluta para que las estrategias de mejora sean reales", explicó Sobrino, insitiendo en que estarán centradas en las comunidades en las que operan.

EL EQUIPO, EL FOCO CENTRAL.

En la parte que se refiere al equipo, este proyecto tiene como objetivo integrar diversas iniciativas que mejorarán la vida de los empleados y su entorno. Para ello, la compañía ha hecho un análisis de las necesidades, a través de consultas extensivas con los propios empleados. De este proceso, han surgido 98 nuevas iniciativas, que ya se ha comenzado a implementar.

Entre algunas de estas medidas, destacan las mejoras en las propuestas de ocio y tiempo libre, bienestar, alojamiento y transporte de personal que confían llegaran a sus 14.000 empleados.

Para ello se han creado Gabinetes de RSC en cada hotel (compuestos desde la más alta directiva hasta nuevos empleados) quienes se reúnen periódicamente con el departamento de RSC corporativo de Palladium para analizar el plan actual e ir implantando mejoras constantes.

"Estamos convencidos que nuestra gente es el principal activo de nuestra empresa y hay que demostrarlo dándoles todo el apoyo y acompañamiento que necesitan, tanto en aspectos materiales como de seguimiento y formación de su carrera", asegura Gloria Juste, directora de responsabilidad social de la compañía.

APOYO A LAS COMUNIDADES EN LAS QUE OPERA.

El segundo foco de actuación de la compañía serán las comunidades locales. En estos momentos destacan dos importantes proyectos que se desarrollarán tanto en Europa como en América, y que van en línea con el objetivo de aportar, como compañía, "un grano de arena" que impacte de manera positiva en los destinos en los opera, "como una forma de agradecimiento y orgullo a estas comunidades".

En América, el grupo ha iniciado su labor trabajando en la creación los Centros de Capacitación Profesional con el apoyo de entidades públicas locales, con las que se desarrollarán oportunidades de formación profesional y educación.

Estas actividades se implementarán en los diferentes destinos en los que Palladium Hotel Group está presente, comenzando ahora por Brasil, México y Jamaica. Estas entidades, facilitarán el acceso al mercado laboral de aquellas personas que realicen los programas formativos propuestos, "bajo la premisa de que la mejor ayuda social es el empleo".

En Europa, por otra parte, se lanza el proyecto '4 causas para tomar acción', que se desarrollará en cuatro fases a lo largo del año y estará centrado en cuatro causas concretas: la infancia, la desigualdad, el planeta y el cuidado del mayor.

Este proyecto se articulará en España e Italia entorno a un catálogo de oportunidades de colaboración entre cada uno de los hoteles que el grupo opera y las ONG locales seleccionadas para el proyecto. "El objetivo del proyecto es generar sinergias, que maximicen el impacto de las iniciativas en los ámbitos de actuación marcados", aseguran desde la compañía.

MINIMIZAR LA HUELLA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

El tercero de los pilares es la responsabilidad con el planeta. A lo largo de su historia la compañía ha impulsado diversas medidas de protección del medio ambiente, con las que ha buscado minimizar la huella de su actividad turística.

Ahora, por medio de Palladium Cares, el grupo continuará reforzando dichas acciones de manera global y dará seguimiento a las auditorías de implementación, con el objetivo de evaluar la eficacia de éstas. Este seguimiento permitirá actualizar un plan de mejora continua, en el que destacan varias líneas de actuación: continuar con la reducción de plásticos, el uso sostenible de recursos naturales como el agua, la reducción y correcta gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, etc.

Como novedad, cabe destacar la implementación de varios proyectos que el grupo está poniendo en marcha, como un centro de producción agrícola sostenible en Brasil que cuenta con cursos de educación ambiental, cuidado del planeta y optimización de la producción.

Además en Jamaica ha desplegado el Fish Santuary, un espacio protegido formado por arrecifes de coral, praderas marinas y humedales de manglares, que protegen la fuente de alimento, los lugares de anidamiento y la vida marina.

Palladium Hotel Group cuenta con la certificación Top Employer, que el grupo sostiene desde hace tres años y que en el pasado 2022 se extendía ya a todos los destinos en los que el grupo está presente: España, México, República Dominicana, Brasil y Jamaica.

En el ámbito del compromiso con el medio ambiente, el grupo sostiene diversas medias concentradas en tres focos de actuación: la economía circular, con programas de recuperación, reciclaje y reutilización de los recursos; el uso responsable de los recursos, como el agua o la energía; o la defensa de la biodiversidad, donde el grupo cuenta con espacios protegidos para la rehabilitación, cuidado y recuperación de especies protegidas.