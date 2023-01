Paloma Cuevas, Luis Miguel, Genoveva Casanova y Enrique Ponce... imágenes del 2009 juntos

MADRID, 4 (CHANCE)

El pasado verano los rumores de relación sentimental entre Paloma Cuevas y Luis Miguel empezaron a sonar con fuerza... pero por aquel entonces, nadie creía que la exmujer de Enrique Ponce se hubiese enamorado del cantante, ya que entre ambos siempre ha habido una amistad. Este miércoles, la revista Semana publicaba las primeras imágenes de la pareja en Madrid, demostrando así que entre ambos ha surgido la chispa del amor.

En 2020 nos quedábamos completamente sorprendidos cuando se filtraba la que sería la gran noticia del año: Enrique Ponce y Paloma Cuevas rompían su matrimonio y el torero comenzaba una relación sentimental con Ana Soria. La trama amorosa rellenó parrillas de televisión, prensa escrita, digitales... fue la noticia bomba de una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón.

Tras el escándalo, Paloma prefería mantenerse al margen y así ha sido durante todo este tiempo. De hecho, pocas han sido las ocasiones en las que hemos podido ver a la modelo, pero lo cierto es que los rumores no han cesado. Desde hace más de un año, se le relacionaba con el cantante Luis Miguel y a pesar de que ha sido algo que no han querido confirmar ni desmentir los dos protagonistas, no hay duda de que entre ellos hay un amor completamente diferente al de todos estos años.

Paloma y Luis Miguel se conocen desde que eran pequeños, de hecho, gracias a la amistad que había entre sus padres, estos dos tortolitos comenzaron a tener un vínculo de cariño que se ha mantenido durante todos estos años. Europa Press Reportajes ha rescatado de su archivo fotográfico unas imágenes del 2009 donde podemos ver a la modelo, Enrique Ponce, Genoveva Casanova y Luis Miguel disfrutar de una maravillosa velada.

Ese año, en el mes de julio, estas dos parejas anteriormente citadas se reunían en Tenerife con el motivo de la boda entre Fiona Ferrer y Jaime Polanco. Allí disfrutaron durante ese mediodía de una fabulosa comida en una terraza donde derrocharon complicidad, demostrando la buena amistad que había entre ellos.

De todos es sabido que Genoveva y el cantante mantuvieron una relación sentimental de lo más pasional, aunque ninguno de ellos ha hablado nunca públicamente sobre ello, solo han confesado el gran cariño que se tienen. Lo que nadie imaginaba, ni ellos mismos pensaban, por aquel 2009 es que tan solo doce años después Paloma iba a encontrar de nuevo el amor de la mano de su gran amigo de la infancia.