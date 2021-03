Paloma González se posiciona ante el documental de Rocío Carrasco

MADRID, 26 (CHANCE)

Paloma González asegura que no se está gestionando bien el tema de Rocío Carrasco, ya que ella como abogada: "Me parece realmente vergonzoso que hagamos un juicio popular a una persona que ha sido declarada inocente y que todo el mundo le señale cuando el caso está sobreseído y hasta el tribunal supremo lo ha dicho hasta en dos ocasiones. Entonces yo no soy nadie para decir si alguien es culpable o inocente y la justicia se ha pronunciado. Ha tenido veinte años que no está con él y hay un escrito que dice por su frustración en el trabajo, por su madre, una mujer que ha tenido más problemas no solo el maltrato que dice que ha tenido".

Además, ha mostrado una opinión muy clara sobre qué haría ella si no tuviese contacto con sus hijos: "Si a tus hijos los quieres ver, coges el teléfono. El chantaje emocional de 'me he querido suicidar' no me ha gustado nunca. Se está creando un juicio muy peligroso, qué pasa si mañana es Antonio David o la niña quienes dicen que se quieren suicidar".

En cuanto en qué punto está su relación con Natalia Ferviu, confiesa que: "No la he vuelto a ver, sé que está embarazada, me alegré mucho por ella como mujer. La última vez que la vi fue cuando tuvimos gresca por la calle, me increpó... hubo tiempo en el que yo, me engordaban mucho lo de Natalia, a ella le sentó mal. Tuvo un conflicto con Frank Cuesta, la puse verde y yo creo que estaba hasta el moño. Me dijo 'gilipollas, te voy a denunciar' y a mi me entró un ataque de risa, cómo me va a denunciar, por favor* además soy abogada, eso fue un tiempo como si tienes un enemigo en el colegio. Me alegro de su embarazo y le deseo lo mejor".