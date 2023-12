Paloma Lago desvela cómo lleva los preparativos de la boda de su hijo

MADRID, 3 (CHANCE)

Renovada y muy feliz tras la llegada de su nieta Ana Sandra, Ana Obregón está saboreando de nuevo su vida. Centrada en el bautizo de la pequeña este mes de diciembre, está inmersa en todos los preparativos para que ese día salga todo perfecto y, sobre todo, se recuerde a su hijo, Aless Lequio.

Este sábado pudimos ver a Paloma Lago en SICAB 2023 y hablamos con ella de este bautizo al que su hijo Javier estará invitado y nos desvelaba que "Ana va a bautizar a su pequeñita. Mi hijo me ha informado de todo, de lo bonita que es, de lo alegre, de lo feliz que está Ana".

Eso sí, no nos dejó claro si ella también asistirá, ya que la modelo siempre ha gozado de muy buena relación con la familia Obregón tras su divorcio con Javier García Obregón, pero confesaba que "yo, por supuesto, en los momentos importantes de la vida de Ana siempre estoy ahí para felicitarle y para desearle lo mejor y bueno".

Además, comentaba lo ilusionada que está con la boda de su hijo, un "momento importante que vamos a vivir familiarmente mi hijo" el próximo mes de mayo cuando se de el 'Sí, quiero' con su novia desde hace siete años.

Paloma nos explicaba que "estamos, estamos todos volcados. La familia tan inmensa que tiene mi hijo por todas partes, tanto en Galicia como en Madrid estamos volcados en su momento y en su año y en este acontecimiento tan espectacular que vamos a vivir todo".

Por último, la presentadora nos desvelaba que, por el momento, "no me lo he planteado" el hecho de ser abuela "porque cada cosa tiene sus pasos y primero, lógicamente, se tienen que casar como familia clásica y a continuación, me imagino que en sus planes estarán sí, en sus planes estarán los bebés".