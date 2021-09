Paloma Lago, orgullosa de su hijo Javi

MADRID, 18 (CHANCE)

Javier García-Obregón Lago, hijo de Paloma Lago y Javier, nos conquistaba a todos tras salir hace meses del tanatorio de su abuela y dedicarle unas palabras llenas de sentimiento. El sobrino de Ana Obregón ha crecido y ha volado alto, sus padre están muy orgullosos de él y así nos lo han explicado en muchas ocasiones.

En este caso hemos hablado con Paloma Lago, muy contenta y orgullosa de la reaparición de ana obregón en televisión: "Cuánto me alegro, no pensaba que se pudiera recuperar tan rápido para incorporarse a la vida laboral, pero me parece muy buena noticia" y asegura que sabe cómo está gracias a su hijo Javi: "Estoy en contacto a través de mi hijo, toda la familia está muy unida, yo estoy en Galicia instalada y con todos mis temas de firma gourmet, estoy más allí que aquí, así que mi nexo de unión es Javi".

En cuanto a cómo está el joven, Paloma asegura que ha madurado mucho: "me gustó que vierais su lado familiar y emocional, da gusto ver cómo pasa el tiempo y los hijos van madurando y tomando el lugar que merecen" y confiesa que está cumpliendo sus objetivos: "Espero que algún día le hagáis una entrevista porque es analista de fusiones y adquisiciones".

Está claro que Paloma Lago es una madre muy moderna, atenta a sus hijos, pero asegura que de momento no cree que se pueda convertir en abuela: "Voy a tener que esperar bastante, cuando se incorporan a la vida laboral tienen sus metas y quieren hacerlo antes de tener una familia".