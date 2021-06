Paloma López, nueva secretaria general de CCOO Madrid con un respaldo del 62%: "Me obliga a no despistarme"

Apostará por el diálogo pero advierte de que también por la movilización para lograr mejoras de los derechos de los trabajadores

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La exeurodiputada Paloma López ha sido elegida para liderar CC.OO. de Madrid durante los próximos cuatro años en el XII Congreso del sindicato al haber obtenido el 63% de los apoyos la lista unitaria a la Secretaría General que lideraba y con un respaldo del 96% para la Comisión Ejecutiva.

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84% hasta marzo

CC.OO. ha celebrado durante tres días su XII Congreso bajo el lema 'Esenciales para Madrid', que ha reunido casi a 341 delegados sindicales para debatir la ponencia que marcará el futuro de los próximos cuatro años del sindicato, más de 200 folios que contaron con más de mil enmiendas.

Paloma López lidera una lista unitaria tras el acuerdo alcanzado con Paloma Vega, a la que consideraba el relevo natural al frente del sindicato de Jaime Cedrún, que deja la dirección regional tras ocho años al frente de la misma.

La lista a la Secretaría General ha salido adelante con 202 votos a favor y 131 abstenciones, un respaldo del 63% del que Paloma López se siente "tremendamente orgullosa". "Es muy bueno porque esto me obliga a no despistarme, me obliga a saber que tengo que hacer mi trabajo todos los días y me obliga a saber que tenemos que construir con fortaleza todo lo que queremos. Por tanto, esta organización es una organización viva y sabe muy bien lo que quiere y creo que ha votado, como siempre, de una forma correcta", ha explicado este viernes en rueda de prensa.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva ha salido adelante por 317 a favor y 16 abstenciones, es decir, un respaldo que ronda el 96%. Estará formada por 17 secretarías, más la Secretaría General, con un reparto "equitativo" de las dos candidaturas que concurrieron en la lista unitaria.

"Manda un mensaje buenísimo de cohesión, de apuesta por el trabajo, de ganas de impulsar este trabajo conjunto, este trabajo colectivo. Es una Ejecutiva muy renovada, que vamos a tener que partir prácticamente de cero, de compañeros que vienen de sus secciones sindicales y no han pasado por la unión. Vamos a tener que hacer un trabajo importante de desarrollo y yo me siento completamente ilusionada por este arranque y por esta situación", ha concreto la nueva secretaria general del sindicato.

DIÁLOGO Y MOVILIZACIÓN

De cara a la estrategia de futuro para los próximos cuatro años, la líder regional del sindicato se ha marcado como objetivos la defensa y recuperación de los servicios públicos, un modelo productivo y una fiscalidad justa, así como acabar con las brechas salariales y los problemas de empleo para los jóvenes y las mujeres, "abocados a un sector servicios que reúne las peores condiciones", o la rotación en los empleos y la precariedad en los bajos salarios".

Para ello, la nueva secretaria general apostará por combinar el impulso del diálogo social con la movilización en la calle.

En cualquier caso, ha abogado por establecer alianzas con la patronal madrileña, con la que a pesar de las diferencias, espera llegar a acuerdos, con la sociedad civil y con el gobierno de la Comunidad, con el que ha dicho esperar que exista "sintonía" porque "interesa a todas las partes".

"Vamos a dar una oportunidad a las relaciones y al diálogo y espero que tengamos esa oportunidad para el entendimiento y el diálogo", ha señalado López, que, aunque ha criticado la ausencia de representantes del gobierno regional en el Congreso sindical ha subrayado que no le va a dar mayor importancia.

En cualquier caso, ha señalado que el sindicato "sabe dialogar" pero también sabe "movilizarse". "Vamos a hacer que se nos escuche, vamos a ser un sindicato influyente en la toma de decisiones. En la mano de todos está elegir cuál es la mejor forma de llevar nuestras propuestas", ha advertido al respecto.

RETOS DE FUTURO

De cara a los próximos cuatro años, el sindicato centrará también sus trabajos en el ámbito de las empresas y la puesta en marcha del sindicato de proximidad para llegar "a todas y todas los trabajadores de la Comunidad".

"Nuestras secciones sindicales son el alma del sindicato y ahí es donde queremos reforzar nuestra presencia y nuestra propuesta para llegar a todas las trabajadoras en nuestro ámbito natural, que es el mundo de la empresa y también reforzar nuestra propuesta, que la tenemos, que es buena, muy buena, en la sociedad, en la calle, e impulsar todo este proceso de diálogo social con las movilizaciones oportunas", ha recalcado.

En resumen, ha subrayado, "más organización, más unidad, más cohesión y más trabajo conjunto". En esta línea, ha indicado que se reforzará la "unidad de acción" con UGT para que verdaderamente exista "una solidaridad de clase entre el conjunto del sindicalismo".

El sindicato, que ha sumado más de 11.000 nuevos afiliados en los últimos cuatro años para alcanzar los casi 150.000, también apostará por seguir creciendo como primera fuerza social de la región y aumentar su papel en la defensa de los trabajos. "El sindicato es su sindicato, es una herramienta útil, es dique de contención para defender precisamente todas estas políticas que van a mejorar sus condiciones de vida", ha hecho hincapié.

Finalmente, ha puesto en valor el trabajo vigilante que tendrá el sindicato en cuanto a la aplicación práctica de los fondos europeos de resiliencia para que vayan destinados a los objetivos marcados de digitalización, cambio climático y mejoras de los elementos de protección social y "no vayan a un reparto de prebendas que no mejoren las condiciones de los trabajadores".

Paloma López cuenta con una larga trayectoria sindicalista. Formada como profesora de Educación General Básica, tras varias experiencias sindicales fue responsable de la Secretaría de Política Social e Inmigraciones en la Unión Sindical de CC.OO. de Madrid desde 1996 a 2000. Asimismo, ha tenido experiencia en política institucional, siendo elegida eurodiputada tras presentarse a las elecciones europeas en 2014 en la lista de Izquierda Plural.

Durante el XII Congreso del sindicato, también se ha dado luz verde a la gestión de Jaime Cedrún, que ha estado al frente del sindicato los últimos ocho años, con el apoyo de 170 votos a favor del informe general, y se han debatido y aprobado las ponencias presentadas sobre el papel de sindicato en el cambio de modelo social y económico --con el reequilibrio territorial, el impacto de la digitalización y la política de alianzas en el horizonte--, la lucha contra la desigualdad, la precariedad y la pobreza como centro de la estrategia sindical, o la extensión y el fortalecimiento de la organización.