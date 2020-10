Paloma San Basilio nos desvela su secreto cotidiano para lucir estupenda y una piel tersa

MADRID, 31 (CHANCE)

El vídeo del día Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.



Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.

Es una de las grandes artista de nuestro país y lejos de dejarse achantar por la crisis que está viviendo el mundo de la cultura, Paloma San Basilio es el claro ejemplo de saber poner al mal tiempo buena cara.

Fue galardonada el pasado viernes en la VI edición de los premios Radiolé, un premio que recibió con gran ilusión y entusiasmo, "muy bien, muy contenta, en medio de esta sensación de que no puedes hacer nada, recibes un premio, un reconocimiento por tu trabajo, por tu carrera y me parece estupendo", comentó y añadió las ganas que tiene de volver a pisar un escenario "pues sí, porque además justamente el último concierto que hice fue aquí, en Sevilla. El venir y cantar con un piano estupendo para mí es reencontrar mi voz y que no se me quede triste y me deje de sonar". Consciente del difícil momento que vivimos, especialmente el mundo de la cultura, comenta "la gente lo está pasando muy mal, pero los que todavía tenemos posibilidad de aportar algo,la imaginación es lo más importante, si no puedes comprarte un traje, coges una tela y te haces una falta. yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, reinventarnos y sacar provecho de todo lo que tenemos alrededor".

La cantante estaba radiante en la ceremonía y no dudó en confesarnos cuál es su secreto tanto para lucir así de espetacular como para tener una mentalidad tan clara "todas las mañanas me baño en el mar, esta mañana he ido, me he bañado, me he pelado con las olas, estaba aquello de cine y he disfrutado mucho, te da una energía... recomiendo a la gente baños de mar en invierno, parece una tontería pero influye". Y a la vista está el resultado. No lo dudes, si quieres estar tan estupendo como Paloma San Basilio toma nota y lánzate al mar para aprovechar los beneficios del agua salada.