Paloma Segrellas nos desvela cómo se encuentra Paloma Cuevas

MADRID, 29 (CHANCE)

Paloma Segrellas ha acudido a los Premios Escaparate y nos ha confesado cómo se encuentra tras haber pasado un confinamiento de lo más complicado posible: "Yo soy una persona muy positiva, me puse una rutina, conmigo y con mis hijas, deporte por la mañana luego trabajar, estudiar, arreglarse, comer. La disciplina es lo que nos ha ayudado seguir adelante".

En cuanto a cómo ha sido todo este tiempo la convivencia con sus hijos, Paloma nos ha explicado que: "Bueno, yo encantada porque adoro a mis hijos, no hay nada que me divierte más que estar con ellos y además vivo al lado de mis padres y he podido verles con las precauciones mucho".

Y cómo no podía ser de otra manera, Paloma nos ha asegurado que está siendo uno de los peores momentos para Paloma Cuevas, quien no ha podido afrontar todavía el divorcio con Enrique Ponce: "La verdad que no, ella está con sus hijas, con sus padres, intentando superar este bache".

En cuanto a cómo ve a Enrique Ponce, Paloma nos asegura que: "Bueno he leído en la prensa, la verdad que no quiero juzgar, no lo sé, hay que vivir las circunstancias, son amigos... es que no sé qué decirte. No sé qué decirte. La verdad que en la vida se ven tantos cambios y tantas cosas, cada uno tiene que hacer lo que quiera". Y es que ya sabemos que el torero ha tenido un cambio radical en estos últimos meses, sobre todo por la exposición que hace de su relación con Ana Soria.