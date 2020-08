Paloma Segrelles, íntima amiga de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, sale en defensa del diestro

MADRID, 18 (CHANCE)

Disfrutando del verano en Madrid, Paloma Segrelles ha aprovechó las buenas temperaturas para reunirse con un buen amigo con el que compartió confidencias y charla en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. Siempre muy discreta con su vida y con la de sus amigos más cercanos, la empresaria ha mostrado públicamente todo su apoyo a Enrique Ponce y Paloma Cuevas y es que, como ella mismo asegura, harán todo lo posible para que sus hijas sean felices a pesar de su separación.

- CHANCE: Hola Paloma, preguntarte por cómo se encuentra de ánimos tu amiga Paloma Cuevas después de su separación con Enrique Ponce.

- PALOMA: Pues una separación siempre es muy duro con alguien a quién quieres, padre de tus hijos, pues como cualquiera nos encontraríamos.

- CH: Se ha dicho que durante el confinamiento podrían haber tenido un acercamiento por lo que Paloma no se esperaba tanto la separación o el romance de Enrique con Ana Soria.

- PALOMA: La verdad es que no he hablado con ella, le he enviado algún mensaje, nos hemos intercambiado algún mensaje pero no he hablado con ella, no te puedo decir.

- CH: El proceso de divorcio será amistoso por las niñas.

- PALOMA: Yo sé que los dos, tanto Enrique como Paloma, adoran a sus hijas, los dos son muy familiares y seguro que harán todo lo que puedan para hacerlo lo mejor posible que siempre es muy complicado.

- CH: ¿Cómo estás viendo a Enrique, parece que está enamorado? ¿Darán el paso de casarse?

- PALOMA: No tengo ni idea. La verdad es que no le he visto y no te sé decir.

- CH: Los amigos cómo recibís las noticias, parece que él está como un quinceañero, muy enamorado.

- PALOMA: La verdad es que les queremos un montón a los dos y al final como dice Paloma, lo importante es que los dos estén bien.

- CH: Qué te parece la salida repentina de Don Juan Carlos de España?

- PALOMA: Supongo que si Casa Real ha tomado esa decisión es porque es la más adecuada.