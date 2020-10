Palomo Spain, sobre su campaña de gafas: "Es el producto más democrático que hemos hecho"

MADRID, 25 (CHANCE)

Palomo Spain no ha podido faltar esta semana a la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Un rostro que ha llevado en todos sus diseños la marca España por bandera y que disfruta en estos eventos como nadie: "Es una de las Fashion Weeks favoritas que tengo, vengo todos los años, me encanta la frescura que hay aquí, la alegría, siempre vengo y me voy con un subidón tremendo. No tiene nada que ver con la de Madrid, por el montaje, la temática".

Ahora que hay que reivindicar los sectores que más afectados se han visto, Palomo asegura que la moda es algo muy importante que nos aporta demasiado en nuestra vida diaria: "Yo creo que la moda tiene que servirnos de escape, nos tiene que llevar a un mundo mejor, a una realidad que hemos vivido no hace tanto que ahora nos parece imposible. La moda tiene que ser ese canal, como abrir un libro o verte una película que te transporte a la realidad que esperamos que podamos vivir dentro de poco".

Feliz y contento con su nueva colección de gafas, asegura que ha sido uno de los proyectos con los que más ha disfrutado: "Yo creo que es el producto más democrático que hemos hecho, es un placer ver que estamos llegando a tantísimas casas y tantísima gente".

En cuanto al confinamiento, Palomo nos ha desvelado que lo ha pasado tranquilo en casa y descansando, ya que después de meses con un ritmo frenético, necesitaba respirar: "Lo he pasado en casa tranquilo, feliz trabajando, tengo la suerte de vivir en el taller, entonces me he tenido que quedar a cargo de todo, estaba todo parado, pero hemos ido haciendo poco a poco. Hemos hecho un parón que era necesario".