Palomo Spain de Rocío Carrasco: "Es una tía magnética"

MADRID, 21 (CHANCE)

A punto de conocer a los nuevos concursantes de la quinta edición de 'Maestros de la Costura', María Escoté y Palomo Spain nos cuentan su experiencia en esta nueva temporada en la que se han encontrado muy cómodos. Orgullosos de su trabajo y agradecidos a todos sus clientes, tanto María como Palomo reconocen que lo que más ilusión les hace es ver a gente anónima con sus diseños ya que, los rostros conocidos les dan una gran repercusión, pero la gente de la calle es la que realmente hace un esfuerzo para adquirir sus creaciones.Conocedora de la gran polémica que se ha creado entorno a Chanel, la representante española en Eurovisión, María asegura que le gustaría diseñar el vestuario de su actuación: "Me encantaría, claro que sí. A mí me encanta hacer ropa para escenarios, es una técnica compleja porque le tienes que dar diseño, pero tiene que ser una ropa muy cómoda. Yo estaría encantada, me encanta Chanel, me gusta muchísimo, quiero que gane y lo que quiera ahí estoy, claro que sí".Por su parte, Palomo Spain habló de cómo es Rocío Carrasco en las distancicas cortas y es que la hija de Rocío Jurado fue una de las asistentes a su último desfile creando una gran expectación: "Es una tía magnífica, encantadora y súper cercana, claro que sí. Estuvo muy emocionada en el desfile, se lo pasó fenomenal y al final eso es lo importante, que todos disfrutemos".