Las panaderías protestan este viernes con un apagón de quince minutos por el alza de los costes de producción

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceopan) protestará este viernes con un apagón de quince minutos por el alza de los costes de producción, especialmente los energéticos, que están provocando el cierre progresivo de empresas y que muchos pueblos pequeños se estén quedando sin pan.

Con la iniciativa "Sin Luz No Hay Pan", un acto simbólico, consistente en un apagón entre las 12.00 y las 12.15 horas, los panaderos denunciarán la crisis actual del sector.

"No es una huelga, ya que nuestras empresas no pueden permitirse cerrar, y cada panadería decidirá qué equipos desconecta. Asimismo, no perjudica al consumidor, ya que el suministro de pan estará garantizado", han resaltado desde Ceopan, que defiende los intereses de las 12.000 empresas de panadería artesana y tradicional, con más de 190.000 trabajadores.

La patronal de panaderías ha explicado que el objetivo de este apagón es que el Gobierno y la sociedad recuerden que el sector "es esencial y es intensivo en consumo energético", por lo que pide el mismo respeto y apoyo para las empresas que el que se les proporciona a las grandes industrias.

Así, Ceopan demanda con esta iniciativa colocar al sector artesano y tradicional en valor, conseguir que se considere esencial a todos los efectos y su inclusión en la relación de los sectores intensivos en consumo energético, teniendo en cuenta que es un alimento básico en la dieta y saludable, así como un producto sostenible (economía circular), de proximidad (comercio de barrio) y ligado al territorio (España vaciada).