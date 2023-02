Panoram Hotel y Hilton inauguran el segundo Tapestry Collection en España

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Panoram Hotel Management y Hilton han inaugurado el nuevo hotel Via Sants Barcelona Tapestry Collection by Hilton, que se convierte en el segundo establecimiento de la marca a nivel nacional y el primero en Cataluña, tras la apertura el pasado año del Atocha Hotel Madrid, Tapestry Collection by Hilton.

Tal y como informa en un comunicado, el hotel está ubicado en el distrito del Eixample, a cinco minutos a pie de la estación de tren de Sants y a diez minutos de Fira Barcelona - Plaza Espanya y dispone de un total de 50 habitaciones agrupadas en tres categorías diferentes.

El mundo de los trenes y la revolución industrial, aspectos clave de los barrios en los que se encuentra el hotel, son la fuente de inspiración del diseño del establecimiento, según desvela la compañía. Asimismo, el "romanticismo" de las máquinas a vapor también se plasma en la decoración en los diferentes elementos del hotel como uniformes del staff, ilustraciones y fotografías en la zona de recepción.

Además, con el propósito de hacer partícipes a sus clientes de "la mejor experiencia en Barcelona", el establecimiento ofrece planes para descubrir el presente y el pasado de la ciudad condal, proyectando diferentes rutas para recorrer el entorno del hotel.

A ello, se suman otros servicios que ofrece el hotel con dos de salas de reuniones, con luz natural y salida directa a un patio privado, que pueden acoger hasta un total de 40 personas, o la calificación del establecimiento como 'pet friendly'.

Actualmente, Panoram Hotel Management cuenta con un portfolio de diez hoteles en España (Madrid, Barcelona, Menorca y La Rioja) e Italia (Forte dei Marmi), gestionados a través de diferentes modelos operativos.