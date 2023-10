Panoram Hotel Management gestionará el primer Hampton by Hilton en Alicante que se inaugurará en 2025

MADRID, 10 EUROPA PRESS)

La gestora Panoram Hotel Management gestionará el primer hotel de la marca Hampton by Hilton en Alicante, localizado en la pedanía de El Altet, el principal acceso al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Así, además de contar con la terminal internacional como su principal negocio, su proximidad a la ciudad de Alicante y sus playas serán otros de los puntos clave de su actividad.

Con una superficie construida de 4.598 metros cuadrados, el nuevo hotel dispondrá de 72 habitaciones, así como varios servicios de alta calidad, propios de la enseña Hampton by Hilton.

Panoram Hotel Management añade a su porfolio de hoteles en gestión el cuarto hotel de la marca Hampton by Hilton en España, tras la inauguración en octubre de 2020 del Hampton by Hilton Alcobendas en Madrid y el Hampton by Hilton Barcelona Fira Gran Vía, que abrió sus puertas en septiembre de 2021, a los que se sumará en 2024 un futuro establecimiento en Málaga.

Asimismo, la gestora ya tiene en su cartera otros hoteles con diferentes enseñas de Hilton y, con este, ya son ocho establecimientos del grupo internacional los que gestionará, alcanzando entre todos ellos más de 800 habitaciones.

El inicio de la construcción del hotel Hampton by Hilton Alicante Airport está prevista para los próximos meses y se espera que su inauguración sea a primeros de 2025.