Pañuelos y lazos o cómo solucionar un 'bad hair' este verano

MADRID, 25 (CHANCE)

¿El frizz no te abandona? ¿Se te ha echado el tiempo encima, llegas tarde y no te ha dado tiempo a lavarte el pelo? ¿Estas en esos días en los que ni el champú en seco mejora tus raíces? No te preocupes, ¡tenemos la solución perfecta para presumir de pelazo mientras damos un toque de tendencia a nuestro look! Los pañuelos, lazos y sombreros se convertirán en nuestros aliados perfectos este verano, y te descubrimos de la mano de Kausi cómo sacarles el máximo partido.

Desde Madame de Pompadour, hasta Carlota Casiraghi, las hermanas Gigi y Bella Hadid o Kendall Jenner, han lucido pañuelos y lazos de diferentes formas para ensalzar sus outfits. Estos accesorios nacieron entre los siglos XV y XVI, y han evolucionado desde entonces, no solo dentro del mundo de la moda, sino tornándose protagonistas de celebraciones, danzas o eventos culturales gracias a su versatilidad.

Con la nueva colección de lazos y pañuelos de Kausi - reversibles, con acabado satinado y sus ya reconocibles estampados - os mostramos la manera perfecta de darle fuerza a tus looks y atraer todas las miradas con este accesorio de toda la vida que este verano se reinventa convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de nuestro looks.

Y es que uniendo dos pañuelos, podemos conseguir un top escotado, y con uno puedes crear el top palabra de honor del verano. También como sujeción para las gafas de sol, como bolso, cinturón, o cubriendo la cabeza al más puro estilo pirata.

En cuanto a los lazos, este complemento tan versátil puede decorar tu trenza, ser usado como diadema, como muñequera, como cinturón... ¡e incluso para darle un toque de color a tu sombrero o bolso favorito!