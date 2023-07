Panza Capital alcanza los 150 millones de euros bajo gestión y los 1.800 partícipes

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Panza Capital ha alcanzado ya los 150 millones de euros bajo gestión en sus primeros seis meses, por encima del objetivo de 100 millones de euros marcado para el semestre, y ya cuenta 1.800 partícipes, según ha indicado el consejero delegado de la gestora, Gustavo Trillo.

En general, los fondos de Panza Capital --gestora creada por el equipo de gestión y comercial de Bestinver entre 2014 y 2020 y cuya actividad comercial se inició a finales de 2022-- han continuado cosechando rentabilidades superiores al 10%, a pesar de las correcciones de los últimos compases del trimestre.

En concreto, en el acumulado del año, Panza Inversiones ha alcanzado una rentabilidad del 9,8%; Panza Valor, del 10,2%; y Panza Premium, del 11,8%.

La gestora observa, no obstante, una "dispersión enorme" en las rentabilidades de mercado, con subidas de alrededor del 30% en el índice Nasdaq, y otras más moderadas, en torno al 6%, en los índices de medianas y pequeñas compañías.

La estrategia de Panza Capital en estos meses ha pasado por "reciclar" las ganancias obtenidas en los sectores que han mejorado cíclicamente y por reinvetir gradualmente en áreas cíclicas que se encuentran en un momento pero, pero cuyas valoraciones pueden ofrecer "un gran margen de seguridad".

Así, el presidente de Panza Capital, Beltrán de la Lastra, ha explicado que han reducido la exposición en Wetherspoon (cadena británica de bares), en Ryanair, Renault y Valeo. Además, ha explicado que al término del segundo trimestre se barajaba una posible OPA sobre Covestro por àrte de Adnoc, de Abu Dhabi. "De materializarse, sería la segunda compañía que nos opan este año", ha señalado.

Sobre Ryanair, De la Lastra ha indicado que no han desecho toda la participación, ya que se trata de una compañía con un balance sólido y que no tiene deuda. "A nosotros la deuda no nos gusta nada", ha afirmado. Sin embargo, la reducción se debe a la inestabilidad que ofrece el sector de la aviación, expuesto a tensiones como son el aumento del precio del combustible o la propia crisis del Covid-19 que ha llevado a muchas compañías aéreas a aumentar su deuda para sortear el 'bache'.

La gestora también ha salido de Noble Energy, después de que el consejero delegado y director financiero de la compañía vendieran una cantidad "significativa" de acciones.

En el lado de las compras, Panza Capital ha continuado añadiendo gradualmente en el sector de la construcción, en compañías Ibstock o Rockwool, en el sector de las caravanas con inversiones en Trigano y Thor, y en el de automoción de lujo, como en Porsche.

"Las caravanas son un producto discrecional de 'ticket grande' que está viendo fuertes correcciones de ventas por la crisis del consumidor y normalización postCovid. Invertimos ahora porque está viéndose reflejado en las cotizaciones y son negocios bien gestionados, capaces de ajustar sus costes rápidamente y con una demanda impulsada por el crecimiento del turismo al aire libre", ha afirmado De la Lastra.

La gestora también ha indicado que sus inversiones en España están en CIE Automotive y en Bankinter. Sobre CIE, ha defendido que se trata de una compañía con una gestión "española", pero internacionalizada, mientras que de Bankinter ha elogiado su gestión "prudente".

En cuanto a la evolución de la macroeconomía, Panza Capital observa que el mundo "sigue dominado" por las decisiones que deben tomar los bancos centrales, que deben elegir entre no controlar la inflación o crear desempleo.

Sobre la crisis bancaria en Estados Unidos y su impacto en Europa, con la caída de Credit Suisse, el presidente de Panza Capital ha señalado que el sector está "mucho más tranquilo", aunque todavía guarda "un poco de susto en el cuerpo", ya que los diferenciales de crédito todavía no se han recuperado.

De esta forma, Panza Capital señala que el entorno actual es "muy complejo", con evoluciones desiguales por segmentos económicos y regiones geográficas, ya que la industria decrece, así como el mercado hipotecario, mientras que se mantiene la actividad del sector de la automoción. Sin embargo, De la Lastra ha defendido que se trata de un buen momento para invertir, con posibilidades de obtener rentabilidad.