¡Paola Olmedo consigue lo impensable! Alejandra Rubio, más cerca que nunca de Carmen Borrego: "No se lo merece"

MADRID, 27 (CHANCE)

Horas después de que Carmen Borrego viviese una de sus tardes más complicadas en 'Sálvame' por las críticas que ha recibido de sus compañeros por anunciar vía exclusiva que su hijo José María Almoguera y su nuera Paola Olmedo - en el punto de mira por los audios en los que ha arremetido contra toda la familia - esperan su primer hijo, Alejandra Rubio se ha dejado ver en el aniversario de un restaurante en la capital y, como no podía ser de otra modo, se ha pronunciado sobre el delicado momento que vive su tía.

Y es que muchos no entienden que Carmen haya sacado tajada económica del embarazo de su nuera cuando su relación está seriamente tocada - aunque ella asegura lo contrario - y cuando su hijo estaba en contra de que comerciase con la noticia cuando él prefiere mantenerse alejado del foco mediático y llevar la vida anónima que ha llevado hasta el momento.

Más cerca que nunca de su tía, y demostrando que su distanciamiento de hace unos meses está más que olvidado - Alejandra cree que es "normal" que Carmen se derrumbase en 'Sálvame' pero está convencida de que "todo pasará. Sabemos como es esto" .

"Yo no conozco a Paola. No tengo ningún tipo de relación con ella ni la he tenido nunca, pero mi tía me da mucha pena. Creo que no se merece lo que está pasando" confiesa.

A pesar de que asegura que no le importa lo que la mujer de José María haya dicho sobre ella - "tontísima", "bocazas" y "que vende a cualquiera" entre otras cosas - Alejandra reconoce que no ha hablado con su primo ni le ha dado la enhorabuena por su futura paternidad: "Estoy contentísima. Es mi primo y le quiero muchísimo, pero no he hablado con él". "No quiero darle más vueltas a este tema, de verdad. Para mí está pasado y no le doy importancia. No tengo nada que hablar, para mí es algo que no es importante en mi vida" asegura.

Respecto a la polémica que rodea a su familia, la nieta de Teresa Campos confiesa que "para mí es algo normal porque he nacido en esto y llevo varios años así", pero también se reafirma en que "no voy a hablar ni para hacer daño ni para alabar. No lo necesito y me voy a mantener al margen".

¿Cree que Paola ha hablado por envidia?: "No sé lo que ella piensa ni sé cuáles son sus sentimientos, entonces tampoco voy a juzgar. La envidia es malísima. Si es lo que le pasa, tener envidia es algo que me da pena por las otras personas, no por mí. Tampoco lo creo, no sé, porque cada uno tiene su vida y se gana sus cosas" explica.