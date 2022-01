Paquita España, hija ilegítima de Paco Gento, reclamará la herencia tras el fallecimiento de la leyenda madridista

MADRID, 21 (CHANCE)

Francisco Gento, leyenda del Real Madrid, presidente de honor del club blanco y único jugador en ganar seis copas de Europa, fallecía el pasado 18 de enero a los 88 años dejando huérfano al mundo del fúbtol. Carismático y muy familiar, el exfutbolista estaba casado desde hace más de medio siglo con el amor de su vida, Mari Luz, con quien tuvo dos hijos, Francisco y Julio.

Sin embargo, fruto de un affaire con una bailarina muy popular en la década de los 50 llamada Francisca España, Gento tuvo una hija llamada Paquita España - con un innegable parecido físico a la leyenda blanca - que, en 2018, rompía su silencio para reclamar en los tribunales la paternidad del cántabro, algo que él negó hasta el final de sus días.

Aunque la justicia le dio la razón a Paquita en abril de 2021, reconociéndola como hija de Paco Gento, éste recurrió la sentencia a la Audiencia Provincial, falleciendo pocos días antes de la celebración del juicio.

Lejos de rendirse, Paquita piensa reclamar la herencia que le correspondería como hija del exfutboslista y así nos lo ha contado su abogado, Fernando Osuna.

- CHANCE. Ha fallecido Paco Gento, jugador del Real Madrid. Oficialmente tiene dos hijos, pero también tiene una hija, Paquita España, reconocida judicialmente como hija de Paco Gento.

- FERNANDO OSUNA: Sí, Paquita España, malagueña de sesenta y algo años es hija de Paco Gento. Digo hija porque se ha demostrado genéticamente que es hija y un juez en Madrid nos ha dado la razón y la ha considerado hija del mítico del Real Madrid tan famoso, Paco Gento. Recurrieron la sentencia con muy pocas posibilidades porque cuando una prueba genética del 99,99% pocas posibilidades hay de conseguir una victoria con un recurso de apelación en esa sentencia. Esa sentencia de apelación ya definitiva va a salir hoy, mañana o pasado, que la esperábamos hoy, y nosotros lo que esperamos es que esa sentencia sea confirmatoria de una sentencia clarísima que dictó ya el juez en Madrid dándole la razón a Paquita España porque había un porcentaje de Paco Gento respecto a su hija, también porque Gento no fue al juicio y fue requerido tres veces para las pruebas de ADN y no compareció. La sentencia está a punto de salir y si no sale hoy, saldrá mañana o pasado.

- CH: Digamos que Paco Gento ha dejado este mundo sin reconocer la verdad de su hija. A partir de ahora, ¿cuál es el siguiente paso? A parte del apellido podrá reclamar la herencia.

- FERNANDO OSUNA: Sentimos mucho la muerte de Paco Gento. Es una persona a la que teníamos mucho aprecio por su trayectoria humana y deportiva, y lo hemos sentido mucho, pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a reclamar. Nosotros vamos a defender los derechos de Paquita y en cierto modo se acelera el proceso hereditario. Ya fallecido y una vez que sea reconocido que como digo es cuestión de unos días que salga la sentencia porque se reunieron para deliberar hace más de un mes, cuando normalmente este plazo suele durar días, e intentaremos llegar a un acuerdo sobre el reparto hereditario. Si no hay ese acuerdo, presentaremos una demanda para reclamar la parte que le corresponde a Paquita España como hija de Paco Gento.

- CH: ¿Cuál cree que será la postura de la familia? ¿Será favorable o seguirán con la línea que han llevado hasta ahora?

- FERNANDO OSUNA: Hasta ahora no ha habido ningún tipo de acuerdo sobre esta cuestión hereditaria. No sé si habrá algún cambio. Nosotros lo tenemos claro y en el derecho español los hijos tienen derecho cuanto menos a la legitima compartida con los demás y Paquita defenderá sus derechos. Ojalá no haya que acudir a lo judicial, pero si no hay otra salida pues habrá que presentar una demanda para reclamar la herencia.

- CH: Y podrá reclamar también el apellido, ¿no?

- FERNANDO OSUNA: Sí, en la afiliación cuando la sentencia sea definitiva el hijo que sea reconocido judicialmente como tal pues tiene derecho a usar los apellidos de su padre evidentemente.

- CH: ¿Cómo está Paquita? ¿Ha hablado usted con ella? Imagino que triste a pesar de todo.

- FERNANDO OSUNA: Es su padre y cualquier persona bien nacida pues tiene un pesar por la muerte de un ser querido como es su padre. Está afectada por la muerte de su padre y también tiene por otro lado la propia intranquilidad, la propia sensibilidad ante lo que son juicios una persona que nunca ha tenido vinculación con el mundo judicial, pero que ahora ha recurrido para reclamar sus derechos de hija y su herencia pues ahora está inmersa en este mundo de la justicia.