El PAR exige "una posición clara" en el PP nacional respecto a "las iniciativas trasvasistas"

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha exigido este lunes "una posición clara" de la dirección nacional del PP respecto a las "iniciativas trasvasistas en Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana".

Así ha respondido el portavoz aragonesista a las manifestaciones realizadas este domingo por el candidato popular a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, "en las que prometía el abastecimiento de agua a todos los catalanes mediante transferencias de caudales del Ebro, de manera especial para Barcelona y toda su área metropolitana", además de defender "infraestructuras de interconexión" con este río como "única forma de garantizar el agua".

"Una vez más, el candidato del PP a la Generalitat catalana se subía ayer al carro de la insolidaridad, de quitarle a los aragoneses lo que es suyo", ha lamentado Izquierdo, quien ha considerado que el PP a nivel estatal "no tiene muy claro lo que significa el agua para los aragoneses".

Aunque ha reconocido que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido "con solvencia" el "no al trasvase", ha exigido una "posición clara" a su partido y ha advertido de que se pondrán "enfrente de cualquier posición trasvasista".

Por todo ello, el portavoz parlamentario del PAR ha querido lanzar a los presidentes murciano y valenciano y al candidato del PP catalán el mensaje de que "Aragón no se vende". "No nos vendemos y mucho menos por un puñado de lentejas", ha avisado.

"Aragón tiene dignidad y desde luego la vamos a defender contra sus opciones, contra sus ideas y sobre todo contra todos aquellos que quieren menoscabar los intereses de Aragón solo para intentar que en su territorio la gente les apoye más con más votos, contando con un recurso que no es suyo y al que no tienen derecho", ha criticado.

Por último, Alberto Izquierdo ha reiterado que "en Aragón no sobra agua", sino que faltan infraestructuras e inversiones del Estado, no sin antes remarcar que en el PAR no van a dar "ni un paso atrás en esta pelea histórica que llevamos ganando durante muchos años y volveremos a ganar".