El PAR "no permitirá" un trasvase del Ebro para regar en Cataluña mientras en Aragón "los campos mueren de sed"

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha asegurado este lunes que "el Partido Aragonés no permitirá un trasvase del Ebro para regar en Cataluña mientras en Aragón nuestros campos se mueren de sed".

Izquierdo ha respondido así a las declaraciones realizadas este domingo por el consejero catalán de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, en las que planteaba un minitrasvase del Ebro para garantizar el riego en la comarca del Priorato de la Comunidad vecina.

La propuesta contempla el desvío de 5 hectómetros cúbicos de agua hasta los embalses de la citada comarca con una inversión de unos 60 millones de euros, si bien necesita de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón ha manifestado sentirse "perplejo" ante "la total naturalidad con la que la Generalitat, "gobernada por los que parece que gobiernan también España, pone encima de la mesa un trasvase del Ebro no para agua de boca sino para regar los campos en Cataluña, unos campos --ha añadido-- que se podrán regar si se perpetra esta barbaridad mientras los aragoneses seguimos viendo cómo las obras pendientes del Pacto del Agua no se desarrollan".

Ha recordado "cómo enseñaban la patita hace poco --en referencia a la propuesta de cuatro colegios profesionales catalanes para crear un corredor del agua de Cataluña como prolongación del minitrasvase del Ebro en Tarragona a Barcelona-- y luego dijeron que no, que no era necesario. Ahora ya directamente lanzan ese órdago que se refiere a agua para regar, agua de los aragoneses para regar en Cataluña mientras que en Aragón no se puede regar".

Por todo ello, ha anunciado que el PAR ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón para que "todos los partidos se retraten, voten y nos digan a los aragoneses si están dispuestos a permitir esto y para instar al Gobierno de Aragón a que se oponga de forma contundente a este proyecto".

"TRAICIÓN"

Izquierdo se ha preguntado, además, "con qué dinero va a financiar la Generalitat esos 60 millones de euros" y ha afirmado que será "con el dinero que Pedro Sánchez está dando a los catalanes en detrimento de los aragoneses, de los extremeños, de los madrileños, de todos los españoles, ya que la Generalitat va a recibir unos fondos y una financiación que no le corresponden a cambio de hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez".

Ante esta situación, el portavoz del PAR ha afirmado que "empieza a perpetrarse la traición a todos los españoles, fundamentalmente a los aragoneses, que seremos los principales perjudicados por todo lo que está pasando en Madrid".

"Este es otro pago más que seguramente ya tendrá negociado Pedro Sánchez con la Generalitat", ha insistido, antes de recordar que "ha cambiado la presidencia de la CHE y no sabemos si ese cambio será para beneficiar también a Cataluña o es un cambio ordinario".