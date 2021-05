Paradiso, Two Schmucks y Salmon Guru, las tres mejores coctelerías de España, se citan en Madrid

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Paradiso, Two Schmucks y Salmon Guru, las tres mejores coctelerías de España y que figuran entre las 30 mejores barras a nivel mundial, se reunirán en el marco de la celebración de Madrid Fusión en su extensión liquida, The Drinks Show.

En concreto, los barceloneses Paradiso y Two Schmucks y el madrileño Salmon Guru se unen por primera vez en dos únicas sesiones con aforo limitado para celebrar el quinto aniversario de la coctelería de Diego Cabrera.

El vídeo del día Los 27 y la Eurocámara son incapaces de lograr un acuerdo sobre la PAC

De esta forma, en la capital madrileña se reunirán Paradiso, que figura en el puesto 19 del mundo de la prestigiosa lista The World's 50 Best Bars, Salmon Guru, que ocupa la plaza 22, y Two Schmucks, que entró por primera vez el pasado año en la clasificación directamente al puesto 26.

Las visitas de ambas coctelerías catalanas adoptarán el formato de 'pop up' en dos días consecutivos en Guru Lab, el laboratorio creativo que el bartender argentino abrió para desarrollar las nuevas propuestas de sus negocios y organizar experiencias en torno a la gastronomía y la coctelería.

"Madrid comienza a recuperar el ritmo al que acostumbra y que merece. Nuestro equipo está encantado de recibir a nuestros amigos, de mirar hacia adelante, de estar al fin, de vuelta", ha subrayado Diego Cabrera.

De esta forma, el lunes Cabrera recibirá a los 'bartenders' de origen nórdico Moe Aljaff y A.J. White, de Two Schmucks, pequeño bar artesanal inaugurado en 2017 en El Raval, mientras que el martes será el momento de la visita de Giacomo Giannotti, que está al frente de Paradiso, coctelería situada en el barrio barcelonés del Born y propiedad de GrupConfiteria, conocida por 'esconder' un singular 'speakeasy' al que se accede a través de la puerta frigorífica de un pastrami-bar.