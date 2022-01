Los parches de ojos se convertirán en tu perfecto aliado

MADRID, 1 (CHANCE)

En una época donde el foco se encuentra, más que nunca, en la mirada, los productos que prometen mejorar la estética de esta zona han alcanzado un boom en ventas incomparable. Y, entre estos, los parches para los ojos son un absoluto protagonista.

Con los imparables avances en cosmética, estos parches revolucionarios presentan dos principales características que los vuelven únicos en el mercado. Cuentan, por un lado, con principios activos de alta calidad y eficacia. Por otra parte, también disponen de una tecnología de última generación que permite que estos ingredientes penetren de manera más eficiente en la piel y, por lo tanto, se noten sus resultados durante más tiempo.

La principal razón de la fiebre de los parches es la inmediatez de sus resultados, en comparación con cremas u otros tratamientos que requieren de cierta constancia y (mucha) paciencia. El principal resultado visible es un extra de hidratación en la piel, lo cual se traduce, a su vez, en una atenuación de las ojeras, las bolsas y las arrugas.

Es importante que tengamos en cuenta, no obstante, que no hacen desaparecer, de forma definitiva, las arrugas o las ojeras. "No es un método apropiado para la desaparición total de arrugas o bolsas, los parches van a ayudar a atenuarlas", explica la experta Sandra García Barón, perteneciente a la plataforma de belleza UALA. No obstante, la lista de ventajas y beneficios que ofrecen estos productos de cosmética es muy larga y capaz de convencer a cualquiera. Además, son muy fáciles de usar y los puedes encontrar a precios muy económicos.

No son pocos los factores que provocan que, en nuestro día a día, nos veamos cansados. Por ejemplo, la exposición a la luz azul o el estrés continuo con el que vivimos aumentan los efectos negativos en nuestra piel. No es de extrañar, por lo tanto, que busquemos una solución eficaz y rápida a nuestro alcance. De lucir una mirada fatigada y pagada, pasarás a verte llena de energía y completamente revitalizada.

Para poder encontrar nuestro producto beauty ideal para cuidar de nuestra mirada, en Primor nos han revelado los productos que más éxito han tenido en los últimos tiempos:

1. Beauty Concept Parches de Hidrogel para los Ojos con Colágeno de You Are The Princess. PVP: 2,99€

Este pack de 5 parches de You Are The Princess aporta una oleada intensa de hidratación y elasticidad gracias al colágeno presente en su fórmula. Como resultado, tus bolsas se verán más reducidas y las líneas de expresión más atenuadas.

2. Skin Longevity Green Tea Herbal Eye Mask de bareMinerals. PVP: 34,00

Los parches Longrevity Green Tea Herbal de bareMinerals harán que parezca que has dormido toda la noche del tirón. Su función descongestionante, refresca la piel y la revitaliza por completo y, gracias al frescor del extracto de té verde, tus ojos conseguirán la energía que les faltaba. Además, si los tenemos en el frigorífico, el efecto frío intensificará sus resultados.

3. Hemp Parches de gel para ojos de Beauty Formulas. PVP: 1,50€

Los beneficios nutritivos del cáñamo y del ácido hialurónico son conocidos por todos en el campo de la belleza. Por eso, los Hemp parches de gel para ojos de Beauty Formulas resultan la opción perfecta para aportar humedad y alisar la piel de esta zona tan delicada. Tu mirada estará llena de brillo y frescor.

4. Charcoal Eye Gel Patches Mascarilla Ojos de Beauty Formulas. PVP: 1,50€

Si las mascarillas de carbón para purificar la piel han sido, desde el principio, todo un éxito, estos parches Charcoal Eye Gel Patches de Beauty Formulas no lo serán menos. Aplicándolos, conseguiremos desintoxicar la zona gracias al carbón, y le aportaremos energía y brillo con la vitamina C.