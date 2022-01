El Parlament aprueba recurrir la retirada del escaño de Juvillà (CUP) ante el Supremo

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha aprobado este martes que la Cámara presente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS), junto con medidas cautelares, en contra de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, por su inhabilitación por desobediencia.

La Cámara catalana ha aprobado la presentación de este recurso con los votos favorables de ERC, Junts, la CUP y los comuns, el 'no' de Vox y Cs, la abstención del PSC, mientras que el PP no ha votado porque no estaba presente en el hemiciclo.

Este punto se ha votado al inicio de la sesión de este martes, después de que el plenario haya acordado la modificación del orden del día para introducirlo, aunque la votación se ha retrasado por un error en el recuento y la delegación de los votos que hay por las restricciones por la pandemia.