El Parlament balear aprobará este martes la comisión de investigación que pide Vox por el 'caso Koldo'

PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

El Parlament aprobará este martes, previsiblemente, la comisión de investigación que pide Vox en relación al llamado 'caso Koldo', después de que el PP haya confirmado este lunes que votará a favor.

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha sido quien ha confirmado el voto favorable de los 'populares' a esta comisión de investigación, atribuyéndolo a la preocupación de su formación por los "silencios" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por sus "contradicciones constantes, mentiras y falta de respuestas".

"No queda otra en el Parlament que investigar la ramificación balear de la presunta trama de corrupción", ha puntualizado, añadiendo que en el PP están "tranquilos" ya que el caso está siendo investigado por Guardia Civil, Fiscalía Europea o Audiencia Nacional.

Igualmente, ha indicado que la comisión "pondrá luz" desde 2020 hasta la actualidad. "Queremos que se aclaren todas las dudas en relación con la compra de mascarillas", ha dicho.

A diferencia de los 'populares', MÉS per Mallorca ha anunciado este lunes que votará en contra, al considerar que la comisión de investigación que pide Vox "no es honesta" porque "viene de un partido que está intentando eliminar la Oficina Anticorrupción" y al que "no le interesa que se investigue la corrupción".

El portavoz ecosoberanista ha subrayado que la comisión ha dejado fuera del ámbito de investigación cuestiones que MÉS per Mallorca considera "dudosas". "No creemos que sea la comisión de investigación que necesitamos", ha apuntado Apesteguia, quien ha indicado que MÉS esperará que se lleve a pleno la comisión de investigación presentada conjuntamente con Més per Menorca y Unidas Podemos.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, no ha revelado cuál será el sentido del voto de los socialistas en la comisión de investigación que pide Vox.

Negueruela ha insistido en que "es el PP quién tiene que dar explicaciones" y decir cómo está el expediente de reclamación, asegurando que el PSIB "ya ha dado todas las explicaciones". Además, ha apuntado que el Govern anterior "dejó el expediente para reclamar esas cantidades" y que su formación lo que quiere es que éstas se reclamen y devuelvan.

El portavoz socialista ha reiterado que el PSIB-PSOE "dará las explicaciones donde haga falta las veces que sea necesario" y que no tiene "ningún problema con ninguna comisión de investigación", recordando que el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación.

Finalmente, la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha mostrado su "satisfacción" y la de su partido, después de conocer que el PP votará a favor de la comisión de investigación que solicitan.

Ribas ha asegurado asimismo que la comisión de investigación que pide su formación en relación con el 'caso Koldo' pide explicaciones "a cualquier persona que pueda estar relacionada" y que "no excluye el periodo en el que está gobernando el PP". "No estamos intentando ocultar absolutamente nada sino que, por lo contrario, queremos que se investigue precisamente para que se pueda valorar cuáles son las responsabilidades de cada uno", ha argumentado.

El llamado 'caso Koldo' centrará asimismo el debate de las preguntas de control al Govern, con el que la sesión plenaria dará comienzo, a partir de las 09.00 horas de este martes.

Así, mientras el PSIB-PSOE preguntará al Govern cuál es la estrategia para reclamar a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, empresa investigada por presuntas mordidas en contratos de pandemia, Vox instará al ejecutivo autonómico a que responda a si la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, dice la verdad sobre el expediente de reclamación.

En la sesión de control al Govern, los grupos políticos se interesarán también, no obstante, por cuestiones como la política del Govern en materia turística, tras que la pasada semana la presidenta, Marga Prohens, no asistiera al pleno por estar en la ITB de Berlín, así como por si hubo conversaciones entre la presidenta Prohens y el vicepresidente Costa con el presidente del Consell de Formentera por su presunto sobresueldo y la sentencia del TSJ que condena al Govern a pagar una indemnización millonaria por la recalificación de la urbanización de Muleta del Port de Sóller, entre otras.

Además, otros temas que se abordarán durante el pleno de este martes serán la política general del Govern en materia de función pública y en materia de territorio, en una interpelación y moción del Grupo Parlamentario Socialista, respectivamente.

El PSIB-PSOE elevará también a la Cámara, en el plenario de esta semana, una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la protección del mar balear.

Los ecosoberanistas de MÉS per Mallorca, por su parte, defenderán una PNL relativa a la necesidad de reivindicar un IVA diferenciado e inferior para Baleares.

Finalmente, el pleno de este martes finalizará con la designación de dos miembros del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares (IB3).