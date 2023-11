Parlament balear aprueba el techo de gasto tres semanas después de lo previsto tras acuerdo de libre elección de lengua

PALMA, 7 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha aprobado este martes el techo de gasto y lo ha hecho tres semanas después de lo previsto inicialmente, esta vez con el voto favorable de Vox, tras el acuerdo de la libre elección de lengua suscrito por los socios de investidura.

Ha sido durante un tenso debate en la Cámara autonómica que, sin embargo, ha estado monopolizado por el acuerdo finalmente alcanzado por PP y Vox la pasada semana para la aplicación de la libre elección de lengua. "Pensaba que veníamos a hablar del techo de gasto, pero si la izquierda no quiere hablar, será que es maravilloso", ha llegado a decir en algún momento el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Con la aprobación del techo de gasto, fijado en 6.365,5 millones de euros para 2024, un 7,03% más alto (418 millones de euros más) que la cifra del año anterior, se da vía libre a la tramitación de los Presupuestos autonómicos del 2024, que se vio paralizada por la crisis abierta entre PP y Vox a cuenta de la libre elección de lengua.

Cabe recordar que el pasado 17 de octubre, Vox impidió la aprobación del techo de gasto con su voto en contra tras no salir adelante su iniciativa que calendarizaba la libre elección de lengua en la enseñanza.

Antoni Costa ha avanzado que el Govern aprobará los Presupuestos de 2024 de manera "inminente" o "en los próximos días" y que el Parlament validará las cuentas, casi con toda seguridad, antes de que acabe el año para que el 1 de enero de 2024 se materialice el incremento de los recursos económicos para sanidad, educación y servicios sociales.

El responsable de Economía del Govern ha resaltado que el techo de gasto "permitirá desarrollar todas las políticas públicas y seguir reforzando los servicios", un "equilibrio" que han hecho ver "que es posible".

Costa ha tenido palabras para Vox y para el PSIB en su primera intervención. "Algunos grupos parlamentarios condicionaron la aprobación del techo de gasto a cumplir los acuerdos y otros pedían que no hubiera segregación en las aulas. Creo humildemente que hemos cumplido los acuerdos y que no habrá segregación", ha afirmado. En este sentido, ha agradecido el voto favorable de Vox a la propuesta y ha lamentado las excusas del PSIB para no prestar su voto favorable.

El exdiputado de Vox y ahora no adscrito, Francisco Cardona, ha votado también a favor. Cabe recordar que su voluntad de votar a favor en el primer debate habría motivado, primero, su sustitución como portavoz adjunto y, finalmente, su salida del grupo parlamentario y su baja del partido.

Los partidos de la oposición han lamentado que el techo de gasto haya salido finalmente adelante para contentar a Vox.