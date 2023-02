El Parlament balear debatirá el próximo martes los descuentos en los vuelos interislas para menores no acompañados

PALMA, 15 (EUROPA PRESS)

Més per Menorca y CS llevarán al próximo pleno del Parlament los descuentos en los vuelos interislas para los menores no acompañados, después de que, según han indicado sus portavoces, Josep Castells y Patricia Guasp, Air Europa ya no vaya operar las rutas interislas.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles en la Cámara autonómica, Castells ha adelantado que preguntará por la cuestión al conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, advirtiendo que el coste del servicio, hasta ahora en unos simbólicos cinco euros, podría alcanzar los 90 euros.

El portavoz menorquinista ha hecho especial hincapié en los casos parejas separadas en régimen de custodia compartida y que viven en diferentes islas, para quienes cumplir con la legalidad del trasladado de los hijos podría ser inasumible.

De este modo, ha explicado que el servicio se incluya también en la Obligación de Servicio Público.

Patricia Guasp, por su parte, ha señalado que el diputado Juanma Gómez también preguntará por el asunto y alertado de que con la nueva situación las familias podrían quedar "desprotegidas".

En todo caso, este mismo miércoles, el Govern ha anunciado que la compañía UepFly incluirá entre sus servicios el de acompañamiento a menores de edad en vuelos interislas con la misma tarifa que hasta ahora tenía Air Europa.