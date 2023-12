El Parlament de Baleares confirma la eliminación de subvenciones a patronales y sindicatos acordada por PP y Vox

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament, en la segunda jornada del debate de Presupuestos, ha confirmado la eliminación, acordada por PP y Vox, de hasta 400.000 euros en subvenciones directas a los sindicatos CCOO y UGT y las patronales Pimem y CAEB y ha aprobado incorporar, en total al final de la jornada, 56 enmiendas a las cuentas autonómicas.

En concreto, tras las 35 enmiendas incorporadas en las votaciones de la mañana en las secciones de Economía, Hacienda e Innovación; Mar y Ciclo del Agua; y Familia y Servicios Sociales, durante la tarde se han aprobado otras 21 enmiendas tras los debates a las secciones de Salud (7) y Empresa, Empleo y Energía (14).

En concreto, el PP ha facilitado la incorporación de cuatro enmiendas de Vox para retirar, respectivamente, 100.000 euros a CCOO, 50.000 a Pimem, 100.000 euros a UGT y 150.000 euros a la CAEB para programas de atención a la discapacidad.

Sobre esta cuestión, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reivindicado el diálogo con el PP asegurando que también han tenido que ceder. "Ellos no querían esta enmienda, no les gusta, la votaron en contra en comisión. La han aceptado porque hemos negociado y nosotros también nos hemos tenido que comer cosas que no nos gustan", ha afirmado.

Durante su intervención, el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro ha trasladado su compromiso de que el Govern "estará siempre con las patronales y los sindicatos".

Además, en esta sección, se han incorporado otras cuatro enmiendas de Vox por valor de unos cinco millones de euros que incluyen un cheque formación para desempleados, el programa cuota cero para autónomos, impulso al sector industrial tradicional y ayudas para la conservación de edificios tradicionales.

A instancias de MÉS per Mallorca, los Presupuestos incluyen la recuperación de las ayudas a ayuntamientos para adaptarse al cambio climático por valor de 3,3 millones de euros y una partida para ayudar en la venta directa del sector primario.

También se han añadido enmiendas de Més per Menorca en materia de emprendimiento juvenil y otras materias laborales.

En materia de Salud se han incorporado enmiendas en materia de formación de profesionales para abordar la violencia sexual e infraestructuras e impulso a nuevos centros de salud.

A propuesta también de los menorquinistas se ha aprobado por unanimidad destinar una partida para contratar dos psicólogos clínicos.