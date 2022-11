El Parlament concluye que Dalmases cometió una infracción leve y la Mesa decidirá si sanciona

El texto de ERC, PSC, CUP y comuns se ha aprobado con el rechazo de Junts y la abstención de Vox, Cs y PP

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La comisión del Estatuto del Diputado del Parlament, que preside Jaume Alonso-Cuevillas, ha aprobado este viernes un texto que concluye que el diputado de Junts Francesc de Dalmases cometió una infracción leve en su discusión con la subdirectora del programa de TV3 'Faqs' y deja en manos de la Mesa si se le sanciona.

El texto se ha aprobado con el apoyo de ERC, PSC-Units, CUP y comuns --impulsores del documento--, el voto en contra de Junts, que ha presentado voto particular, y la abstención de Vox, Cs y PP, que también lo harán y tienen hasta el lunes por la mañana para presentarlos.

En base a la documentación analizada en la comisión, se concluye que Dalmases cometió "un acto de intimidación" y que, al ser diputado, vulneró el código de conducta del Parlament en sus artículos 7 y 8.

Por ello, la comisión estima que los hechos analizados son constitutivos de una infracción de carácter leve, que según el código de conducta son aquellos que conllevan "el incumplimiento de los principios y de las reglas de conducta".

Cuevillas ha admitido que la propuesta de texto que había impulsado inicialmente, en la que proponía aplicar una "amonestación pública" a Dalmases, no ha recibido el suficiente consenso del resto de grupos, y ha criticado que se filtrara a los medios.

CUEVILLAS EXPLICA EL VOTO PARTICULAR

Ante el voto en contra de su grupo al documento aprobado, ha explicado el voto particular que ha presentado en el que expresa sus dudas sobre si el código de conducta del Parlament tiene rango normativo suficiente para tipificar infracciones no previstas en el reglamento de la Cámara y establecer sanciones.

También mantiene sus dudas sobre el alcance de la condición de diputado teniendo en cuenta que "los hechos se producen fuera del Parlament", y cree que no se pueden considerar hechos probados las declaraciones hechas por el director del 'Faqs', Pere Mas, en comisión parlamentaria dado que no ha declarado en el seno de la presente comisión.

La comisión sí acordó incorporar al expediente el informe del caso elaborado por el director de TV3, Sígfrid Gras, la transcripción del diario de sesiones de la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), y la carta que Dalmases remitió el 31 de octubre en que aceptaba haber mantenido una discusión con la subdirectora del programa "en la que ésta se sintió intimidada".

Pese a asegurar que la mayoría considera que los hechos deben ser objeto de sanción, él cree lo contrario al constatar que se trata de una infracción leve y que ha habido una aceptación de los hechos por parte del Dalmases, por lo que ha insistido en que correspondería imponer una amonestación pública.

El diputado del PSC David Pérez ha manifestado que les hubiera gustado haber hablado con el resto de grupos no impulsores de la iniciativa antes de que se votara, pero cree que es "claramente mayoritaria".

Desde ERC, el diputado Jordi Albert ha reivindicado la autoría a cuatro de la propuesta, y la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha defendido que el código de conducta del Parlament "es claro en su artículo 7 y 8 en relación a la conducta y las relaciones de los diputados con los medios".

Por parte de los comuns, el diputado David Cid ha asegurado que la documentación analizada en la comisión es la que se acordó, y ha añadido que se constata que Dalmases protagonizó "un acto de intimidación en su condición de diputado".

VOX, Cs Y PP

La diputada de Vox Isabel Lázaro ha anunciado que presentarán un voto particular, en el que recriminarán que no se haya contado con su grupo para elaborar el texto: "Este comportamiento sí que es infantil y podría suponer una falta. No se está faltando el respeto a los diez diputados de Vox, sino a 217.000 catalanes".

Aunque la diputada de Cs Anna Grau considera reprobables los hechos protagonizados por Dalmases, no tiene claro si son sancionables en base al código de conducta del Parlament, y ha argumentado la abstención de su grupo porque temen "un uso político y partidista de la maquinaria sancionadora".

También ve execrable la actitud de Dalmases la diputada del PP Lorena Roldán, que ha advertido de que están sentado un precedente y que hay "dudas razonables sobre el alcance del código de conducta, porque no tiene rango normativo".