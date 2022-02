El Parlament defiende mantener el acta de Juvillà aunque la CUP ya lo da por "suspendido"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves el dictamen que defiende que el diputado de la CUP Pau Juvillà preserve su escaño siempre y cuando no comprometa a los funcionarios de la Cámara catalana, aunque el 'cupaire' no ha sido convocado a este pleno y su partido da por "suspendidos" sus derechos como diputado.

El dictamen, que se aprobó el miércoles en la Comisión del Estatuto de los Diputados a propuesta de los partidos independentistas, ha salido adelante con el voto favorable de ERC, Junts, y los comuns, y en contra del PSC-Units, Vox, Cs y el PP, en una votación en la que la CUP no ha participado porque considera que ya se le ha retirado el acta a Juvillà.

Aunque el dictamen aprobado establece que Juvillà no concurre en las causas para perder su escaño, el hecho de que no haya sido convocado al pleno evidencia que ya no cuenta con sus derechos como diputado.

