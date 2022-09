El Parlament rechaza tramitar una iniciativa popular que pedía levantar la suspensión de la DUI

El informe de los letrados se opone a admitirla y recuerda que el TC anuló la DUI

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Parlament ha rechazado este martes tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) que pedía levantar la suspensión de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), con el voto en contra de la admisión del PSC, el voto a favor de Junts y la CUP y la abstención de ERC.

Fuentes parlamentarias han explicado que, según un informe de los letrados del Parlament, la iniciativa no reúne los requisitos para ser admitida según la ley catalana que regula las ILP, puesto que plantea el ejercicio de unas competencias que el Parlament no tiene reconocidas.

La ILP ha decaído después de dos votaciones en la Mesa: en una primera ha recibido dos votos en contra, dos a favor y una abstención; en la segunda se ha repetido el mismo resultado, y al no lograr más 'síes' que 'noes', se ha desestimado, según dicta el Reglamento del Parlament.

Fuentes republicanas han justificado su abstención asegurando que, aunque defienden que en el Parlament "se pueda hablar de todo", había un problema técnico que debía llevar a su inadmisión.

Inicialmente, la Mesa ya requirió a los promotores de la ILP para que rectificaran la iniciativa, que "no tenía articulado" ni exposición de motivos y, por lo tanto, no cumplía con los requisitos formales para ser admitida; la comisión promotora enmendó esos defectos y el trámite siguió adelante.

LA INICIATIVA

La ILP, presentada por un grupo de seis ciudadanas, pedía reactivar la DUI que hizo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el 10 de octubre de 2017: "Los resultados del referéndum del 1 de octubre son vinculantes y, por lo tanto, se deben hacer efectivos inminentemente", reza el texto.

"Las promotoras de la iniciativa creemos que esta ILP representa la verdadera voluntad del pueblo, hecho que se demostró con creces cuando miles de ciudadanos defendieron las urnas con sus propios cuerpos durante la jornada de celebración del referéndum", añade.

EL INFORME DE LOS LETRADOS

El informe de los letrados del Parlament, al que ha tenido acceso Europa Press, advierte de que las ILP no pueden versar sobre materias en las que la Generalitat no tiene competencia o en las que la Cámara catalana no puede legislar, según la ley catalana sobre estas iniciativas.

Los servicios jurídicos subrayan que "un contenido como el que se propone supone una reforma de la Constitución española", con lo que no puede ser aprobado por la Cámara catalana sin recurrir al procedimiento de reforma constitucional.

Señalan, además, que la iniciativa legislativa popular no puede utilizarse para iniciar una reforma constitucional, de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), y que la propuesta también afecta al propio Estatut d'Autonomia.

El informe también alerta de que la DUI fue anulada por el TC, con lo que "aunque la pretensión de la comisión promotora sea que esta adopte ahora forma de ley, esto no evita la imposibilidad de adecuación al ordenamiento jurídico vigente de una declaración con este contenido".

Por todo ello, concluye que la ILP no cumple las condiciones que fija la ley para que pueda seguir adelante y que no es posible enmendarla, puesto que las irregularidades afectan a "elementos nucleares y esenciales" de la propuesta.