El Parlament retiró el escaño a Juvillà el 4 de febrero "con efectos retroactivos del 28 de enero"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Parlament, Esther Andreu, ha informado de que dio instrucciones de retirar el escaño a Pau Juvillà (CUP) el 4 de febrero "con efectos retroactivos del 28 enero" para, según ella, preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal, disciplinaria y contable.

Así, comunicó "por imperativo legal" a los servicios de la Cámara catalana para que cumplieran los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) el pasado jueves por la noche una vez terminada la sesión plenaria para la baja fuera efectiva el viernes, informa el Parlament en un comunicado este lunes.

Andreu también ha sostenido que ni ella ni la presidenta del Parlament, Laura Borràs, dieron orden para que no se convocara Juvillà al Pleno ni a la Junta de Portavoces del jueves pasado.

Sobre las delegaciones de voto presentadas en el Pleno del 3 de febrero, la secretaria general ha precisado que la presidencia del Parlament las admitió todas a trámite, incluida la de Juvillà, pero que Borràs "no la autorizó por considerar que el diputado podría incurrir en un conflicto de intereses".

Según Andreu, el hecho de que en el acta de presidencia conste que no se admitiera a trámite se explica por una "disfunción" del Sistema de Información de la Actividad Parlamentaria (SIAP) que no permitía la opción de admitir a trámite la delegación de voto y, al mismo tiempo, no autorizarla.

Además, la publicación en la web de la baja del diputado Pau Juvillà fue "por un automatismo" de la base de datos del SIAP: el cambio se introdujo el jueves pero a causa de una actualización acabó publicándose en la web el mismo día y no al día siguiente, como estaba programado.

Borràs ha atribuido este lunes la retirada del escaño de Juvillà a una falta de "respuesta conjunta" del Govern y de la Cámara y también ha asegurado que no dimitirá por todo ello, aunque pensó en este escenario.