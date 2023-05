Parlamentarios de Ciudadanos critican a la dirección por renunciar a la elecciones: Para eso, cierra la persiana

Un diputado recuerda que los estatutos obligaban a Patricia Guasp a presentarse a las primarias para ser candidata

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La decisión de la dirección de Ciudadanos de que el partido se mantenga vivo pero renuncie a concurrir a las elecciones generales del 23 de julio ha sido contestada por tres de las personas que hasta este martes tenían un escaño naranja. "Para eso, cierras la persiana", ha comentado el hasta ahora senador Miguel Sánchez, una crítica en la que le han acompañado los ya exdiputados Miguel Gutiérrez y Juan Ignacio López-Bas.

Miguel Sánchez, que fue miembro de la derrotada lista del portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal para hacerse con la dirección del partido, ha recurrido a varios símiles para criticar la retirada de su formación de la contienda electoral.

"Igual que un equipo no puede no presentarse a un partido difícil, un abogado no hacerlo a un juicio jodido, o un policía escaquearse de una detención complicada, un partido político no puede no presentarse a unas elecciones. Por muy feo esté el panorama, para eso cierras persiana", ha escrito Miguel Sánchez en su cuenta de Twitter.

Tanto el madrileño Miguel Gutiérrez como alicantino López-Bas consideran "incomprensible" la decisión adoptada por la nueva dirección. "Las cargas que lastran este partido son las que llevan dirigiendo Ciudadanos desde el último congreso, ni los afiliados, ni los 300.000 últimos votantes", ha apuntado Miguel Gutiérrez, subrayando que esta decisión sólo beneficia a quienes la han tomado y al PP.

De su lado, López-Bas ha señalado que si no comparecen en las urnas es "obvio" que se estará incumpliendo el artículo 1 de los Estatutos que define al partido como "expresión del pluralismo político", que "concurre a la formación y manifestación de la voluntad popular" y "es instrumento fundamental para la participación política".

NO SE PUEDE ABDICAR "UN RATITO" COMO BALDUINO

"No podemos ser como aquel rey belga que abdicó temporalmente para no sancionar una ley que no casaba con su ética eludiendo su responsabilidad ante todos", ha dicho recordando el episodio protagonizado por Balduino de Bélgica para evitar sancionar la ley del aborto. "Si abdicas, abdicas, pero no para un ratito. Y al menos demuestras digna entereza. No entiendo otra cosa, lo siento", ha explicado en un mensaje de Twitter, recogido por Europa Press.

Para López-Bas, "es comprensible el temor o la pereza a comparecer a una cita electoral", pero juzga "inasumible" tal decisión cuando, recalca, los Estatutos del partido "prevén la obligación del portavoz político nacional (Patricia Guasp) de comparecer ante unas primarias a elecciones generales".

En este contexto, enfatiza que la fórmula de bicefalia que adoptó el partido tras su refundación y que "muchos", como él, cuestionaron "servía precisamente para evitar distorsiones y tropezones entre lo político y lo orgánico". "Si no ha servido para ello, la principal modificación estatutaria ha sido 'fail', por no decir 'fake'", se queja.

SE HACE CASO A FEIJÓO

Pero, a su juicio, lo "peor" es que con su renuncia a concurrir a las generales Ciudadanos deja "huérfano" a su electorado. "Mi temor a quedarme huérfano en unas elecciones se ha cumplido. Lo que nunca pude adivinar es que sería mi propio partido quien no me iba a permitir votarle", ha confesado, incidiendo también en que la decisión se ha tomado justo después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiera a Ciudadanos que no se presentara.

"No es mi opción. Si pelear contra el bipartidismo era ser y estar de Ciudadanos, alguien ha decidido que ya no estamos. Y que veremos si somos. Y eso no es combatir al bipartidismo PP-PSOE. Ni Sánchez ni el anti-sanchismo van a tener mi voto. Mi voto es mío y liberal", ha apostillado cerrando su hilo de Twitter.

"Lamento y no comparto la decisión de la dirección de Ciudadanos de no concurrir a las elecciones generales, la cita más importante a la que se debe un partido nacional. El mensaje es de rendición y falta de capacidad para presentar una oferta electoral atractiva y diferenciada", ha señalado por su parte Santiago Saura, quien fue el número dos de la lista de Bal.