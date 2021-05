Parlamento andaluz pide la implicación de la Junta para que Abengoa siga en Andalucía, con rechazo de PP y Cs

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y los diputados no adscritos expulsados de dicho último grupo, instar al Consejo de Gobierno andaluz a implicarse activamente, a través de un programa de ayudas, en el mantenimiento en Andalucía de la actividad empresarial e industrial, además de la sede, de la multinacional Abengoa, asegurando la continuidad de los miles de empleos directos e indirectos que genera la empresa en la comunidad autónoma.

Así lo ha acordado la Cámara al aprobar una proposición no de ley (PNL) del PSOE-A que ha incorporado enmiendas de Adelante y que ha contado con el rechazo de PP-A y Ciudadanos (Cs), los partidos que conforman el Gobierno andaluz.

De igual modo, en virtud de esta iniciativa, el Parlamento insta al Ejecutivo andaluz a que, "en todo caso, y mientras se otorga la ayuda solicitada por la multinacional andaluza Abengoa, adopte y apruebe un acuerdo formal, con el compromiso firme de participar en el plan de reestructuración y viabilidad de la empresa".

En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha alertado de "una importante desindustrialización" en Andalucía que afecta a "pilares fundamentales de nuestra tierra, muy importantes para la economía andaluza", y de la "inacción" del Ejecutivo andaluz al respecto.

"Esto está poniendo en evidencia la política de tierra quemada que está realizando el Gobierno andaluz" de PP-A y Ciudadanos "en materia económica e industrial en nuestra tierra", según ha abundado el también exconsejero de Economía y Hacienda, que ha advertido de que, "a medida que avanza la legislatura, se va horadando más y más a nuestro tejido industrial, y esto empieza a dejar un enorme vacío en la misma".

Desde el PSOE-A han advertido de que "nos podemos encontrar ante la realidad de que los andaluces se pregunten de qué sirve un Gobierno autonómico si no puede ayudar a las empresas y a los trabajadores de su comunidad, un Gobierno que tiene la obligación de ayudar a los trabajadores y a las empresas de esta comunidad", según ha incidido para instar al Ejecutivo a que "se implique" en este asunto.

PP-A ALERTA DE "VERDADES A MEDIAS"

En el turno de los grupos, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha sostenido que en este asunto "se están diciendo verdades a medias", y que el PSOE-A había planteado una PNL "bastante genérica, desfasada, que no entra en el asunto mollar del problema de Abengoa".

En esa línea, ha defendido que "la Junta sí ha hecho por las empresas desde que apareció esta crisis sanitaria", y desde el Gobierno andaluz están dispuestos a ayudar a Abengoa, pero "una vez esté hecho el plan de reestructuración por quien tiene que aprobarlo, sepamos quién es el interlocutor válido" y se cuente con un "plan de viabilidad".

La parlamentaria de Cs Mónica Moreno ha explicado que el debate de esta iniciativa era especial para ella porque es "hija de un trabajador del taller de Abengoa", de los que "vivieron el auge y la caída de un gigante" como esa empresa cuyo "derrumbe" ha llamado a "evitar". No obstante, ha apuntado que "no existen instrumentos legales para que la administración andaluza realice una aportación de 20 millones" como se le solicita a la Junta y que, en todo caso, ésta "no es suficiente para mantener a flote" a la multinacional andaluza, para cuya supervivencia ha apelado a la "involucración" del Gobierno central a través de la SEPI.

El portavoz adjunto de Adelante, Guzmán Ahumada, ha sentenciado que "Abengoa es Andalucía, y sus trabajadores, tanto directos como indirectos, son andaluces", y ha criticado que la Junta "no ha movido un dedo por proteger a la empresa y el empleo que genera, 3.000 de forma directa y más de 8.000 de forma indirecta", según ha subrayado antes de lamentar que el de Moreno es "el gobierno del cascarón de huevo", porque "lo mismo que no ha hecho con Abengoa es lo que viene haciendo con todos y cada uno de los conflictos laborales que se viven en Andalucía".

Finalmente, el diputado de Vox Francisco José Ocaña ha criticado la "capacidad infinita de echar balones fuera" del PSOE, que "se permite dar lecciones en una exposición de motivos" como la de esta PNL sobre la gestión de un gobierno que lleva "dos años y medio" funcionando, "después de lo que ha llovido en 37 años" de gestión socialista al frente de la Junta, según ha criticado, no sin señalar que su grupo comparte que "Andalucía no puede perder una empresa como Abengoa", pero rechazando que se intente "responsabilizar exclusivamente a la Junta" en este asunto, aunque no pueda "ponerse de perfil".