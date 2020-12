El Parlamento canario pide por unanimidad suspender la política migratoria de Interior

Los grupos del cuatripartito admiten "tardanza" y "descoordinación" en el Gobierno pero bloquean la petición de cese de Calvo y Marlaska

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No del Ley (PNL) del Grupo Nacionalista, enmendada por los grupos del cuatripartito y el PP, en la que exige que Canarias no se convierta en un centro fronterizo y "soporte" toda la migración.

Además, la Cámara ha pedido suspender la política migratoria del Ministerio del Interior, criticando su "tardanza" y la "descoordinación", que la migración en Canarias sea una "cuestión de Estado" y que se impulse la solidaridad con otras comunidades y la UE para impulsar las derivaciones.

La propuesta sellada por unanimidad incluye también un reconocimiento a la labor de los trabajadores de las ONG y Salvamento Marítimo pero los grupos que sostienen al Ejecutivo --PSOE, NC, Sí Podemos y ASG-- han logrado salvar las peticiones de cese de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asimismo, tampoco ha salido adelante otra PNL presentada por Cs, y apoyada por CC y PP, que solicitaba la reprobación de Marlaska por la gestión de la política migratoria.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha pedido a todos los grupos que no secunden las manifestaciones xenófobas del próximo fin de semana y rechazado que el líder de Vox, Santiago Abascal, vaya a "calentar" el ambiente a Lanzarote.

Ha comentado que la reacción del Gobierno central a la crisis migratoria ha sido "tardía y descoordinada" frente a la unidad que ha tenido el Parlamento canario, criticado la labor del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "ha mentido descaradamente" y "desairado" al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Barragán ha cargado también contra la falta de coordinación de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y confesó que le "duele mucho" que vengan ministros a las islas a "insultar" al presidente canario.

Juan Manuel García Casañas, del Grupo Popular, ha cuestionado la "pasividad" de las instituciones ante la llegada de 20.000 migrantes a las islas y aunque se ya se ha cerrado "el muelle de la vergüenza" se sigue sin resolver el problema.

Ha comentado que "no se hizo nada" ante las advertencias del Parlamento cuando empezó la crisis y lamentado que Interior haya "descabezado" la estructura de mando de la migración, por lo que ha pedido "respuestas contundentes" a este "drama humanitario y económico".

En su opinión, "brilla por su ausencia" la falta de acciones diplomáticas del Gobierno central, hasta el punto de que Pedro Sánchez no va a ser recibido por el rey de Marruecos, Mohamed VI, como sí ocurrió con otros presidentes españoles.

SÍ PODEMOS VALORA QUE EL GOBIERNO HA IDO RECTIFICANDO

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la migración "no es un problema" exclusivo de Canarias y el Estado se debe "implicar", pero ha rechazado un "enfrentamiento" frontal y las peticiones de dimisiones y ceses de los ministros y apelado a tener una "voz única" en el archipiélago.

Ha reclamado "un papel más esencial" de la UE y al contrario, el nuevo presupuesto comunitario disminuye los fondos para migración, y frente a la reprobación de Marlaska, es partidario de resaltar la labor de todos los agentes implicados en el fenómeno migratorio.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha valorado la posición "antiracista y antifascista" de CC y criticado las declaraciones públicas de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, al tiempo que resaltado la labor que realizan efectivos de Salvamento Marítimo y las ONG.

Ha mostrado su sorpresa con que aún no se sepa "quien dio la orden" del desalojo de migrantes en Arguineguín y pedido "solidaridad" a la UE y el resto de comunidades autónomas para impulsar las derivaciones.

No obstante, cree que "se ha rectificado" con el cierre del muelle y la apertura de nuevos espacios de acogida por parte del Ministerio de Defensa.

Luis Campos, portavoz de NC, ha valorado la "cierta unidad" que reina en la Cámara por no "aprovechar" a las víctimas de la migración irregular pero descarta que la dimisión o cese Marlaska vaya a resolver la situación.

Ha comentado que la crisis migratoria es fruto de la "política miserable" de la UE y el "seguidismo" del Gobierno español, apuntando que no van a "blanquear" la gestión del ministro, hasta el punto de que piden el suspenso de su política migratoria.

Campos ha reclamado una derivación "transparente y reglada" para que no dependa de "abrir o cerrar grifos", tanto de adultos como menores.

TRATO "CHULESCO Y PREPOTENTE" DEL MINISTRO

Nayra Alemán, del Grupo Socialista, ha admitido el "malestar" de su grupo por la política migratoria y la "descoordinación" del Gobierno central y entiende que las soluciones pasan por el "compromiso y la solidaridad" de la UE y el resto de comunidades autónomas.

Ha comentado que Marlaska se equivocó con su visión de la situación del muelle de Arguineguín, no mintió, pero no ha obviado que Canarias necesita ayuda para atender el fenómeno migratorio. "Solos no podemos", ha indicado.

La presidenta del grupo parlamentario, Nira Fierro, ha comentado que aunque hay "indignación" entre los socialistas canarios porque Canarias "no puede ser un tapón", no apoyan la reprobación de Marlaska "porque eso no resuelve nada".

Ricardo Fernández, del Grupo Mixto (Cs), ha indicado que el Gobierno central "ha tomado el pelo a Canarias" pues "no ha hecho nada" desde febrero cuando se celebró la cumbre migratoria, aparte de que no ha habido "altura" desde la UE.

Ha criticado "el trato chulesco y prepotente" del ministro Marlaska, que lo ha hecho "muy mal", y reivindicado que el cierre del muelle se ha debido a la "presión" de las ONG y los medios de comunicación.