El Parlamento de Cantabria pide la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y el cese de Montero, sin apoyo del PSOE

Palacio (Vox) sobre las mujeres de Podemos en el Gobierno: "Tienen melenas tan rubias que cuesta diferenciarlas de las señoritas del PP"

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Cantabria ha reclamado la reforma "urgente" de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo sí es sí', para que se rectifiquen los beneficios en las penas a los condenados y también el cese "de forma inmediata" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de esta área, Ángela Rodríguez, por sus declaraciones contra los jueces y partidos políticos por la aplicación de la norma.

Así se reclamaba en la proposición no de ley (PNL) que ha llevado el PP al Pleno de este lunes --el primero tras el parón navideño-- y que ha salido adelante también con el apoyo de parte de la oposición (Cs y la diputada no adscrita Marta García) y también con el del PRC, uno de los partidos del Gobierno. El PSOE ha votado en contra y Vox se ha abstenido, aunque por distintas razones.

Y es que los regionalistas han diferido en el voto con sus socios de Gobierno, el PSOE, que ha votado en contra no por estar en desacuerdo con que se reforme la ley --de hecho han llevado al Congreso una iniciativa para ello-- sino porque considera que "no es aceptable" que desde el PP, "con sus antecedentes", vayan a "dar lecciones" a los socialistas sobre lo que es compromiso y defensa de las mujeres.

Además, la diputada del PSOE Eva Salmón cree que al PP lo que no le gusta no son solo "los efectos no deseados" de la 'ley del solo sí es sí' sino, en general, la norma.

Por su parte, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha criticado que la ley es "mala, sectaria" y "se ha hecho sin escuchar a nadie" y ha insistido en varias ocasiones en que, por ella, al menos 400 condenados por delitos sexuales en España se han visto beneficiados por la ley del 'solo sí', siete de ellos --ha dicho-- en Cantabria, donde dos ellos han sido excarcelados. "El mal está hecho pero algunos queremos que se rectifique lo que se ha hecho mal", ha afirmado Fernández.

El portavoz popular también ha insistido en que la ministra Irene Montero "tiene que dimitir o marcharse a casa por irresponsable, por el problema que ha creado".

"Si por haber medido mal el tamaño de los trenes y por haber engañado a esta región con un contrato para la construcción de vagones de tren pedimos que rueden cabezas y responsabilidades --que las pedimos-- cómo no las vamos a poder pedir por poner a 400 delincuentes condenados por agresión sexual en la calle", ha ironizado Fernández, aludiendo de nuevo en el Pleno --y han sido varias veces-- al fallo en el cálculo de las dimensiones de los trenes para Cantabria que tanta polémica ha generado en los últimos días y por el que se piden responsabilidades.

El PRC, por su parte, ha expresado su "absoluto rechazo" a las, a su juicio, "intolerables" críticas vertidas por varios dirigentes de Unidas Podemos en las que han pretendido, según los regionalistas, "sembrar dudas" contra la labor de los jueces a la hora de aplicar la ley.

Para los regionalistas, los jueces la han "aplicado como la había que aplicar" y lo que ha habido es un "grave error" del legislador y también de todos aquellos que levantaron la mano apoyando la ley pese a las advertencias que desde algunos sectores, como el Consejo General del Poder Judicial, se había alertado de sus posibles efectos.

Además, para el PRC, "peor que equivocarse a sabiendas, es ser cobarde y no enmendar lo más rápido posible el daño". "Pero a muchos no les preocupa tanto el daño, sino las encuestas", ha afeado.

En lo que inicialmente los regionalistas no estaban de acuerdo era en apoyar la petición de cese de la ministra. Y es que han criticado que "ahora todos señalen" a Montero como si fuera la única que dictara la norma o la única que, con sus votos, la hubiera aprobado. "Aquí son responsables todos los que levantaron la mano", ha opinado la diputada del PRC, Emi Aguirre, quien cree, de hecho, que el máximo responsable es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por todo ello, cree que la petición de cese que incluye la iniciativa del PP es "desviar la atención". De hecho, los regionalistas habían presentado una enmienda a la iniciativa del PP para suprimir dicho petición, algo que los 'populares' no han aceptado, votándose el texto original, finalmente con el apoyo del PRC.

Por su parte, Vox tampoco ha votado a favor de la iniciativa del PP, sino que se ha abstenido después de que el PP tampoco ha admitido la enmienda de modificación que había presentado y en la que reclamaba --no la modificación de la ley del 'solo sí' sino su derogación.

También exigía al Gobierno el "aumento de las penas a delincuentes sexuales" y estableciendo la pena de cadena perpetua "para los crímenes más atroces" y también la pérdida de la nacionalidad española en caso de que los condenados tengan dicha nacionalidad adquirida.

"No se trata de establecer la cadena perpetua ni los fusilamientos contra los delincuentes por agresión sexual, se trata de volver a las penas que ya teníamos", le ha respondido el portavoz del PP, que además cree que lo que Vox pide "rozaría la inconstitucionalidad".

Precisamente, durante el debate de este punto, un comentario del portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha generado críticas y protestas desde las bancadas cuando, refiriéndose a las mujeres de Unidas Podemos en el Gobierno, ha afirmado que "ese grupo de antisistemas se ha convertido en un grupo de mujeres tan convencional y tan rubias todas ellas que cuesta diferenciarlas de las señoritas del PP".

Palacio también ha criticado que se destinen 600 millones a un ministerio (el de Igualdad) "chuchi piruli que sirve para llevar a un grupo de la izquierda caviar de vacaciones a Nueva York".