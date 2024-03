El Parlamento cántabro vuelve a pedir extracciones de lobo con la abstención del PSOE

Aprueba por unanimidad iniciativas para acabar con la prostitución y para dar ayudas al sector conservero

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

El Parlamento cántabro ha vuelto a aprobar en el Pleno de este lunes una moción instando al Gobierno autonómico a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) autorización para realizar extracciones de lobo en las zonas más afectadas por ataques.

Además, la iniciativa solicita la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la que se trate monográficamente el asunto y que el senador de designación autonómica, Iñigo Fernández (PP), lleve a la Cámara Alta "cuantas iniciativas sean necesarias" para que se saque al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), o para que se haga una excepción particular en la región cantábrica.

La propuesta, impulsada por el Grupo Regionalista, ha salido adelante con el apoyo de PP, PRC y Vox; esto es, todos los de la Cámara salvo el PSOE, que se ha abstenido tras presentar una enmienda que no se ha aceptado, aunque ha defendido una gestión "racional" del lobo que permita garantizar los intereses del sector ganadero, que ve "fundamental para el desarrollo social y económico de nuestra tierra".

"Es posible buscar el equilibrio entre proteger los intereses de los ganaderos y mantener la biodiversidad", ha asegurado el socialista Joaquín Gómez, en cuya enmienda pedía que, en lugar de al Senado -donde en su opinión "no va a tener consecuencia alguna"-, el debate se lleve a la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente. Además, pedía actualizar el censo del lobo en Cantabria.

Algo que para el regionalista Guillermo Blanco, exconsejero de Desarrollo Rural y encargado de defender la moción, solo "daría la razón al Ministerio", porque "nosotros ya sabemos cuántos lobos hay".

Eso sí, ambos han criticado la postura del actual consejero del ramo, el 'popular' Pablo Palencia. Para el socialista, por sus palabras parece "que ya tenemos el camino andado" una vez que la Comisión Europea ha mostrado intención de revisar el estatus del lobo, pero ha aclarado que eso solo supondría que pase de considerarse especie protegida en lugar de estrictamente protegida. No obstante, Gómez ha dicho que espera que el anuncio "llegue a buen puerto y en el tiempo más breve posible".

Mientras, Blanco ha pedido al consejero "valentía" para impulsar órdenes de extracción, en lugar de "escudarse" en que no se puede actuar hasta que no salga la sentencia por la querella que pesa contra el exconsejero por sacar precisamente esas órdenes la legislatura pasada.

A su juicio, "los tribunales ahora mismo pudieran ser más proclives después de lo dicho por Europa", teniendo en cuenta que las citadas órdenes de extracción "no las pararon por unanimidad" y "hubo magistrados que nos daban la razón".

También ha instado a los populares a aprovechar que tienen mayoría absoluta en el Senado y en las comunidades para convocar esa Conferencia Sectorial y aprobar una estrategia de conservación de especies. Y tras enumerar reiteradas ocasiones en las que se hicieron solicitudes al MITERD la pasada legislatura y "no se obtuvo respuesta", ha incidido en que hay que seguir pidiendo informes porque "es su obligación darlos".

"Tenemos que seguir haciendo órdenes de extracción para evitar que los lobos sigan causando esa sangría", ha sentenciado Blanco.

Desde Vox, Cristóbal Palacio ha apostado por trabajar, a corto plazo, por extraer ejemplares, y a largo plazo en sacar al lobo del Lespre, pero ha remarcado de la forma de hacerlo es "el cumplimiento de la ley".

Para ello también ha llamado al PP a "coordinarse" ahora que tiene mayoría en las comunidades, aunque ha criticado la "diferencia entre la posición del PRC" ahora y cuando gobernaba.

La popular Belén Ceballos ha respondido que el partido "trabaja incansablemente" desde todas las instituciones para solucionar este problema, pero cree que esto "pasa necesariamente por un cambio de Gobierno".

Y es que Ceballos ha coincidido en que, con 22 familias de lobos "campando" por Cantabria y 2.714 animales muertos -más los ataques que no se han podido demostrar-, para los ganaderos "no hay más soluciones" que la de que el lobo salga del Lespre, pero ha dicho que "estamos en manos de la Justicia, esperando", y además que, pese a las órdenes de extracción del anterior Ejecutivo regional y las 22 comunicaciones al Ministerio, "no se ha adelantado nada".

EN BLOQUE CONTRA LA PROSTITUCIÓN Y EN FAVOR DE LAS CONSERVERAS

Por otro lado, en la sesión matinal del Pleno se han aprobado por unanimidad dos iniciativas, una pidiendo medidas de apoyo al sector conservero y otra para combatir la prostitución.

Esta última ha sido una proposición no de ley presentada por el PRC, en la que se insta al Gobierno de España a retomar la tramitación de la Ley de Abolición de la Prostitución y la Ley contra el Proxenetismo, y al Gobierno de Cantabria a reforzar la colaboración con el central para la vigilancia y control de estos delitos.

También se aboga por políticas de sensibilización acerca del consumo de consumo de pornografía y prostitución.

En el debate de esta PNL ha surgido un cruce de acusaciones entre los partidos, primero del PP al PSOE, ya que los populares han criticado al Grupo Socialista por presentar la pasada legislatura la citada proposición de ley conta el proxenetismo por "una pataleta con su antiguo socio de Gobierno, Unidas Podemos", cuando "si tiramos de hemeroteca nos encontramos que por el día finge luchar, combatir la prostitución, y por la noche la fomenta".

También Vox ha cargado en la misma línea contra el PRC, recordando que su líder, Miguel Ángel Revilla, se "jactó" hace años en un programa de televisión de que se había ido "a Bilbao a hacer las Américas, por decir algo".

Así lo ha dicho el diputado Armando Blanco, añadiendo que "el colmo" fue que, cuando la oposición le exigió rectificar, dijo que "lo hacían el 99% de los españoles en aquella época".

La regionalista Rosa Díaz, que ha defendido la PNL, ha acusado a Vox de hacer "política rastrera y no acordarse de las víctimas". También, en nombre de Revilla, ha trasladado que "si alguien le ha visto en los últimos 60 años en alguno de estos locales, que lo demuestre".

Respecto a la moción de apoyo a las conserveras, recoge la petición al Gobierno cántabro de establecer un sistema de ayudas y bonificaciones a la compra de materias primas de la industria conservera y la de ejecutar una campaña promocional que fomente el consumo de sus productos.

Vox ha llevado al Pleno esta propuesta señalando que "urge tomar medidas" para un sector que ha recibido "la puntilla" ante la subida de precios de materias como el aceite o el aluminio; algo con lo que han coincidido el resto de grupos señalando las bondades de un producto "tan saludable" de la dieta Mediterránea y tan característico de Cantabria.

Desde el PP, que gobierna en la comunidad, se han mostrado de acuerdo pero han señalado que hay que configurar esas medidas "hablando con el sector". Además, han opinado que con subvenciones regionales "no vamos a solucionar un problema" que procede de una "inflación desatada".

TRANSPORTE EN ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS

Finalmente, el Pleno de esta mañana ha rechazado una moción del PSOE en la que se pedía al Ejecutivo del PP un sistema de transporte para quienes cursen estudios postobligatorios a partir del curso 2024-25.

Los socialistas solo han recabado el apoyo del PRC, que la pasada legislatura dirigía la Consejería de Educación y defendía esta iniciativa, mientras que el PP ha respondido que es uno de sus compromisos para 2026.

En este sentido, PP y Vox han tachado de "irreal" el plazo propuesto por los socialistas y han criticado la exigencia de PRC y PSOE cuando no han adoptado la medida en los 16 años que han gobernado.