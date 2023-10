El Parlamento catalán debatirá una proposición de ley para que no prescriban los abusos sexuales a menores

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la comisión de investigación sobre pederastia en la Iglesia del Parlament y diputada de los comuns, Susanna Segovia, ha explicado este lunes que esta comisión impulsará una proposición de ley en la Cámara catalana para que no prescriban los abusos sexuales a menores.

Segovia ha defendido, en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, "que no haya fecha de caducidad para que se pueda denunciar cuando se ha sufrido abusos sexuales en la infancia", y ha asegurado que ahora es un buen momento para que el Parlament impulse esta iniciativa.

"No puede ser que caduque, que prescriba, que cuando tú finalmente estás preparado para denunciarlo, no lo puedas hacer o no pase nada", ha subrayado la diputada de los comuns.

Además, el portavoz de los comuns, Joan Mena, ha explicado en rueda de prensa que su grupo parlamentario y otros grupos están trabajando para acordar que no haya esta prescripción de delito, y ha reclamado que haya "el máximo consenso" de las fuerzas políticas en el Parlament.

"Es necesario proteger a las víctimas de la pederastia, y este es el objetivo que deberían de tener todos los grupos parlamentarios", ha insistido Mena, que no ha detallado qué otros grupos parlamentarios se sumarán a la iniciativa y ha añadido que el de los comuns dará más concreciones en los próximos días.