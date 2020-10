El Parlamento de Navarra rechaza cuestionar la inhabilitación de Quim Torra

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes una declaración institucional presentada por Geroa Bai y EH Bildu y por la que se busca manifestar la "alarma" y el "rechazo" ante la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña por un delito de desobediencia, al incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar una pancarta de apoyo a los presos del procés.

Navarra Suma y PSN han votado en contra del texto, por lo que, con su mayoría, han evitado que prosperara, ante el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. Izquierda-Ezkerra se ha abstenido en el primero de los tres puntos y ha apoyado los otros dos.

Según la declaración de Geroa Bai y EH Bildu, la inhabilitación supone "un ejercicio de deslegitimación del autogobierno y de la voluntad popular" ante el que mostraban su "alarma" y "rechazo" (este es el punto en el que se ha abstenido I-E).

Además, los dos grupos proponentes hacían un llamamiento a "no judicializar la política y a respetar las legítimas reivindicaciones políticas y la voluntad del pueblo catalán". Por último, apelaban al "diálogo y las vías democráticas para resolver los conflictos políticos".

Crítico con la declaración, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha afirmado que "son del todo falsas las afirmaciones que se realizan" en el texto y ha considerado que "no se han judicilizado los temas políticos". "Todos estamos sujetos a la ley, los políticos también, y cuando no se cumple con la ley, hay que asumir las consecuencias de sus actos. Eso no es judicializar la política, eso es cumplir con el Estado de Derecho y no hay democracia sin Estado de Derecho", ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que es "sorpresivo que determinados partidos reclamen medidas democráticas" cuando, según ha señalado, esta sentencia se debe a que "un dirigente político no ha respetado la democracia". "La Junta Electoral hizo un mandato claro a un dirigente político y éste no lo respetó. Quien reclama ahora que la democracia actúe debe incidir en que las medidas democráticas deben ser respetadas por todos, y no sea ha hecho. La democracia es todo, es justicia, es poder político y es poder ejecutivo, y todo hay que respetarlo", ha dicho.

Respecto a la posición de Podemos, que ostenta la consejería de Justicia en Navarra y al mismo tiempo ha sostenido que la justicia está politizada, Alzórriz ha señalado que "eso tendrán que explicarlos ellos, no entendemos que la justicia esté politizada". "Este país tiene separación de poderes y esos poderes ejercen con total libertad y democracia sus posicionamientos", ha añadido.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que no se debe dar una "judicialización de la política" y ha considerado "absolutamente desmedido que una pancarta, y no entramos al fondo del asunto, termine y derive en la inhabilitación de un presidente democrático". Tras ello, ha considerado que era "importante" que el Parlamento foral se posicionara al respecto.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que la inhabilitación de Quim Torra evidencia "una situación de excepcionalidad democrática y política" y ha considerado "un escándalo jurídico y político que por poner una pancarta que reclamaba simplemente la libertad de presos políticos catalanes" se inhabilite al presidente de la Generalitat, "democráticamente elegido".

Bakartxo Ruiz ha defendido "no judicializar la política" y ha asegurado que "el conflicto en Cataluña y cualquier conflicto político se deben resolver mediante el diálogo y vías políticas".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha respaldado la declaración señalando que "la justicia está absolutamente politizada". "En la misma semana que se inhabilita al presidente por una pancarta se deja libre al señor Rato. Es momento de despolitizar la justicia", ha dicho.