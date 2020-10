El Parlamento navarro rechaza retirar la Medalla de Oro de Navarra al Rey Emérito

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción de Izquierda-Ezkerra que pedía retirar la Medalla de Oro de Navarra concedida por el Gobierno foral al Rey Emérito Juan Carlos I en 1988.

La moción ha recibido el voto en contra de Navarra Suma y PSN, mientras que ha sido apoyada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Podemos ha presentado una enmienda para exigir también la retirada de la Medalla de Oro concedida por el Parlamento de Navarra a Juan Carlos I, enmienda que tampoco ha sido aprobada.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que el Rey Mérito "no merece esta distinción" y ha dicho que "está salpicado y asfixiado por continuos escándalos de corrupción que lo relacionan presuntamente con múltiples delitos de extrema gravedad, cobro millonario de comisiones, blanqueo de capitales y comisionista internacional a costa del pueblo español".

En contra de la moción, el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha afirmado que la medalla no se le dio a Juan Carlos I "por sus aficiones deportivas o por ser campechano, sino por ser jefe del Estado y haber desempeñado un papel clave para que España no viviera una transición a la siria o a la rusa". A continuación, ha considerado que "quienes votan a favor de esta moción tienen una obsesión política con la monarquía parlamentaria y con el sistema constitucional español". En todo caso, ha reconocido que "el tema de las cuentas en Suiza de las supuestas comisiones cobradas por Don Juan Carlos claro que no pinta bien, no somos tan ciegos".

A continuación, Iñaki Iriarte ha ironizado con la intervención que tendría que realizar el PSN para justificar su voto en contra, discrepando de sus socios. Así, ha dicho que el portavoz del PSN sería "monárquico y responsable por fuera, pero republicano y rebelde por dentro". "Disfruten del espectáculo", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha respondido a Navarra Suma que él, como portavoz socialista, "defiende el honor y la dignidad de mi partido, que tiene una historia de 140 años defendiendo los derechos y las libertades en este país, nunca hemos sido sumisos, y por eso nos han matado, antes y hace muy poco, por defender los derechos y las libertades con la palabra".

Tras ello, refiriéndose a la moción, Alzórriz ha dicho a la portavoz de Izquierda-Ezkerra que "el PSN ya le otorgó su minuto de gloria al votar a favor de retirar un retrato del Rey del Parlamento pero ha abusado ya en demasiadas ocasiones de ese minuto". "¿Para qué trae esta moción? ¿Para quitarle la Medalla de Oro al Rey o para atacar al Partido Socialista? Me decía un amigo que qué pena que una republicana dependa tanto del Rey. Insiste con el único objetivo de poner en aprietos a nuestro partido y esta legislatura no ha votado a favor de unos Presupuestos progresistas que contenían un 54% de gasto social", ha señalado, para afirmar que "la presunción de inocencia es de toda la ciudadanía y las investigaciones judiciales deben llevar su curso".

A favor de la moción, el parlamentario de Geroa Bai Jabi Arakama ha señalado que la concesión de la Medalla de Oro de Navarra exige unos requisitos y ha afirmado que "no creemos que la mayoría de nuestra sociedad considere a esta persona un símbolo de virtudes tales como la solidaridad, la justicia, la ejemplaridad o la difusión de valores democráticos, que entre otros son los aspectos que se valoran para otorgar dicha medalla".

También a favor de la iniciativa, la parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha animado a preguntar a los navarros "qué a hecho este señor en favor de los intereses de Navarra" y ha afirmado que "la monarquía es una institución anacrónica, obsoleta, machista, desfasada, no acorde a los tiempos actuales y que no aporta absolutamente nada".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha apoyado la iniciativa de I-E y ha defendido su enmienda señalando que "no podemos permitir que la primera Medalla de Oro que concedió el Parlamento foral sea a un Rey que está siendo investigado por supuestos delitos de fraude fiscal o blanqueo de capitales".